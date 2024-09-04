快訊

摩羯颱風外圍環流影響 5縣市大雨特報恐下到晚上

飼料廠屋頂修復吊臂突斷裂 6公尺高墜地…3人宣告不治

獨／政府為房貸急召...國銀忙趕場 財部下午再邀公股開會

三星記憶體總裁：AI加速半導體成長 但面臨3大挑戰

中央社／ 台北4日電
三星示意圖。圖／美聯社
三星示意圖。圖／美聯社

首度來台出席國際半導體展的三星（Samsung）記憶體業務總裁Jung-BaeLee今天表示，人工智慧（AI）會加速半導體成長，但AI時代將面臨3大挑戰，包括能耗、效能限制及儲存容量限制，三星記憶體事業部將與代工部門合作，以矽智財（IP）解決方案，讓客戶可以自行設計。

Jung-Bae Lee今天首度應邀來台出席國際半導體展SEMICON Taiwan 2024「大師論壇」演講，他先提出1966、1600及8000等數字，表示這些數字都與AI有關。

Jung-Bae Lee說，1966年第一個聊天機器人ELIZA問世；2024年高頻寬記憶體（HBM）可望出貨1600GB，較過去8年累積出貨量多出2倍。

2017年全球半導體營收超過4000億美元，4年後進一步達到5300億美元，Jung-Bae Lee分析，AI將會加速半導體成長，預期2027年半導體營收可望達到8000億美元規模，AI潛力無窮。

Jung-Bae Lee說，AI時代將面臨3大挑戰，首先是能耗，第2是AI效能限制，第3是儲存容量有限制。三星記憶體事業部將與代工部門合作，以矽智財（IP）解決方案，讓客戶可以自行設計。

Jung-Bae Lee強調，三星可以提供記憶體、代工製程及封裝一條龍服務，並與許多生態系合作，能夠滿足客戶不同需求，他認為，半導體產業不斷成長，應透過緊密合作創新、良好競賽，邁向更好的未來。

AI 三星 半導體 記憶體

延伸閱讀

南科攜手13家業者 2024國際半導體展亮相

搶攻AI商機 精測在國際半導體展發表AI應用探針卡

中探針首度參加國際半導體展 總座：明年 AI 營收比重衝三成

半導體展登場 鐳洋鎖定AI熱潮、拓天線市場新商機

相關新聞

智慧手機年產量「倒退嚕」！這2大因素影響、旺季不旺

根據集邦（TrendForce）4日發布最新調查顯示，2024年全球智慧型手機生產總數呈現衰退態勢，回顧第二季表現可發現...

獨／黃仁勳、蘇姿丰最新動向曝光！傳為半導體展來臺 答案揭曉

2024國際半導體展（SEMICON）4日於南港展覽館登場！近年全球市場受到晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳掀起...

三星記憶體總裁：AI加速半導體成長 但面臨3大挑戰

首度來台出席國際半導體展的三星（Samsung）記憶體業務總裁Jung-BaeLee今天表示，人工智慧（AI）會加速半導...

友達智慧服務解方 助攻半導體業綠色智能升級

友達（2409）以自身開發與整合的製造經驗發展永續戰略，積極延伸價值鏈，從內場域淬鍊出可供外界使用的綠色智慧服務，於SE...

宜鼎領先量產CXL記憶體模組 AI伺服器與資料中心升級

工控記憶體模組廠宜鼎（5289）4日表示，在AI伺服器應用持續升溫，相關設備的硬體規格需求也隨之提升，公司領先推出「CX...

南科攜手13家業者 2024國際半導體展亮相

半導體界年度盛事「2024國際半導體展」4日在南港展覽館登場。南科管理局率領13家園區廠商北上參展，以主題館方式共同行銷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。