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南科攜手13家業者 2024國際半導體展亮相

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
南科攜手13家業者參展2024國際半導體展。照片／南科管理局提供
南科攜手13家業者參展2024國際半導體展。照片／南科管理局提供

半導體界年度盛事「2024國際半導體展」4日在南港展覽館登場。南科管理局率領13家園區廠商北上參展，以主題館方式共同行銷，也盼吸引高科技產業持續投資南臺灣！

本次參展廠商主要聚焦材料、設備暨零組件、光學檢測以及特殊合金等領域。中佑是臺灣首家3D列印用金屬粉末製造商，可產出高純淨度的金屬粉末；立創光電提供高階光電檢測方案，包含膜厚、形貌、翹曲、半導體磊晶層/Micro LED缺陷、螢光及拉曼分析等；宇川擁有半導體級超高純度前驅物開發技術；台灣阿美特克是世界領先的精密測量儀器和光學系統設計/製造企業；皇亮專注於CNC精密零件生產、製造、研發，可依據客戶需求提供不同服務

統新光訊（6426）以光學鍍膜為核心技術生產精密光學元件，為全球通訊及光電產業提供優良解決方案；棕茂則為國內第一家橫跨半導體及生醫產業，結合臺、德、日技術的精密陶瓷與生醫陶瓷專業製造商；中鋼（2002）集團旗下鑫科（3663）主力於半導體、面板領域用之靶材、蒸鍍材開發；正鉑雷射提供雷射加工與大氣電漿之應用設備；克瑪里之渦輪風機，使用航太鍛造料經五軸加工之高性能渦輪搭配高速馬達及高頻變頻器，達到高效率運轉。

台灣氣凝膠獨家專利生產並研發之複合材，推出鋰電池熱失控解決方案；方均科技自主開發Parylene鍍膜量產設備，出口至美國半導體晶圓測試與材料大廠；態金材料則致力於液態合金設計之相關製程設備與技術研發，已產出世界最薄微米銅箔。

AI技術為人類世界帶來全新一波革命，百工百業正因應AI的蓬勃發展搶攻升級轉型的契機。南科未來將利用自身半導體聚落優勢，結合AI的發展應用與整合，讓半導體與AI驅動百工百業，期許藉由先進產業的發展，以及南臺灣科技廊帶的建立，縮減城鄉差距，落實均衡臺灣願景。

AI 半導體

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