根據TrendForce最新調查，今年第2季由於部分品牌新機鋪貨期結束，加上季底進入庫存調節等因素，全球智慧型手機生產總數落在2.86億支，較第1季衰退約3%；面對旺季不旺的市場趨勢，品牌廠在第3季的生產規劃普遍趨於保守。因此，第3季生產總數預估僅有微幅季增，達2.93億支，但仍較去年同期呈現約5%的年衰退，並且低於疫情前水準。

Samsung第2季由於Galaxy S24新機鋪貨期結束，智慧型手機產量季減10%，降至5,380萬支，仍維持市占第一。TrendForce表示，Samsung有望於第3季底推出一款高階薄型摺疊機，可視為Z Fold 6的延伸機種。然而，考量售價與缺乏殺手級應用，預估該薄型款僅占Samsung摺疊機產出的1%，對衝刺市占的幫助有限。

市占第二的Apple於第2季生產約4,410萬支智慧型手機，雖季減8%，但較2023年同期成長5%，可視為因應中國618電商促銷的先行備貨。由於在中國市場的降價策略奏效，預估將帶動第3季的生產表現。此外，Apple將於9月發表四款新機，預估其2024年的新機生產總數將破8,600萬支，較去年增長近8%。

Xiaomi (含Xiaomi、Redmi及POCO)第2季智慧型手機生產總數為4,180萬支，年增19%。該品牌雖維持樂觀佈局市場的策略，然而，考慮需求未顯著回升，第3季生產目標僅中個位數成長，並謹慎監控庫存，避免再次陷入高水位困境。

Oppo (含Oppo、OnePlus及Realme)第2季生產總數年增6%，市占率排名第四。TrendForce表示，中國市場占該品牌的銷售占比穩定維持在35%左右，其次為印度和東南亞地區。展望第3季，Oppo生產目標將與第2季持平。

Vivo (含Vivo及iQoo)得益於新品推出及中國市場銷售告捷，第2季智慧型手機產量季增20.5%、年增10.2%，市占率排名第五。Vivo近年雖積極開發海外市場，但中國市場仍占其銷售市占的50%。TrendForce預估其第3季生產總數可望與第2季持平。

TrendForce指出，Transsion (含TECNO、Infinix及itel)在第1季產出過於積極，造成通路庫存上升，第2季為調節庫存，下調生產總數至2,360萬支，季減20.8%，市占排名退後一位至第六名。進入第3季，Transsion同樣以維穩第2季的生產表現為主，避免重蹈庫存升高的壓力。

另外，全球性經濟疲軟同樣衝擊高銷售成長潛力的南美、中東和非洲等市場，加上多個手機品牌進軍，開始出現僧多粥少的局面。近期這些新興市場有整機通路庫存升高的現象，品牌廠因此更注意零組件和整機庫存管理，避免因庫存高過而加劇金流壓力。在此背景下，品牌廠對2024年下半年的生產計劃普遍採取保守態度，以因應需求的不確定性。