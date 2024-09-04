中探針首度參加國際半導體展 總座：明年 AI 營收比重衝三成

中探針（6217）今年首赴半導體展，總經理馮明欽4日表示，隨著美系手機客戶新機即將發表，公司營運將明顯加溫，加上半導體業績穩健成長、新能源新品發酵，第4季營運將迎來全年最高峰，另外，推出800W以上的高功率老化測試座等19款新探針，看好2025年AI產品相關應用營收的占比可望衝上三成。

在半導體布局上，馮明欽指出，800W以上的高功率老化測試座，可依測試需求安裝散熱，透過熱分析進行評估，內含高性能彈簧針，穩定測試表現，客戶是封裝測試廠，目前正在驗證當中，另有更高瓦數與合作廠商共同設計中，終端產品則是AI伺服器的GUP、CPU，將是推動明年營運的重要驅力。

放眼明年，馮明欽強調，中探針將具備四項動能，分別是打入半導體封測廠新客戶、消費性產品的既有客戶滲透率提升、印度新能源車獲得新客戶、子公司鋁鎂合金機殼廠冠德將放量，推升2025年營收朝雙位數目標前進。

馮明欽進一步說，中探針也深耕實驗室領域，已打入三大實驗室客戶，此次推出實驗室用的可信賴度老化測試座，明年市占率有機會顯著提升，另有應用於5G天線的校準測試座（AiP Socket）、極細與極短針（0.07mm/0.9mm）等多款探針。