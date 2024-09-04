智慧手機年產量「倒退嚕」！這2大因素影響、旺季不旺

根據集邦（TrendForce）4日發布最新調查顯示，2024年全球智慧型手機生產總數呈現衰退態勢，回顧第二季表現可發現，主要是受「部分品牌新機鋪貨期結束」以及「季底進入庫存調節」等因素帶來的衝擊所導致，而第二季生產總數落在2.86億支，較第一季衰退約3%。面對旺季不旺的市場趨勢，品牌廠在第三季的生產規劃普遍趨於保守。因此，第三季生產總數預估僅有微幅季增，達2.93億支，但仍較去年同期呈現約5%的年衰退，並且低於疫情前水準。

Samsung持續耕耘摺疊機市場 Apple新機可望較去年增長8%

Samsung第二季由於Galaxy S24新機鋪貨期結束，智慧型手機產量季減10%，降至5,380萬支，仍維持市占第一。集邦表示，Samsung有望於第三季底推出一款高階薄型摺疊機，可視為Z Fold 6的延伸機種。然而，考量售價與缺乏殺手級應用，預估該薄型款僅占Samsung摺疊機產出的1%，對衝刺市占的幫助有限。

市占第二的Apple於第二季生產約4,410萬支智慧型手機，雖季減8%，但較2023年同期成長5%，可視為因應中國大陸618電商促銷的先行備貨。由於在中國大陸市場的降價策略奏效，預估將帶動第三季的生產表現。此外，Apple將於九月發表四款新機，預估其2024年的新機生產總數將破8,600萬支，較去年增長近8%。

陸系品牌謹慎監控庫存 Transsion市占排名下降

Xiaomi（含Xiaomi、Redmi及POCO）第二季智慧型手機生產總數為4,180萬支，年增19%。該品牌雖維持樂觀布局市場的策略，然而，考慮需求未顯著回升，第三季生產目標僅中個位數成長，並謹慎監控庫存，避免再次陷入高水位困境。

Oppo（含Oppo、OnePlus及Realme）第二季生產總數年增6%，市占率排名第四。TrendForce表示，中國大陸市場占該品牌的銷售占比穩定維持在35%左右，其次為印度和東南亞地區。展望第三季，Oppo生產目標將與第二季持平。

Vivo（含Vivo及iQoo）得益於新品推出及中國大陸市場銷售告捷，第二季智慧型手機產量季增20.5%、年增10.2%，市占率排名第五。Vivo近年雖積極開發海外市場，但中國大陸市場仍占其銷售市占的50%。集邦預估其第三季生產總數可望與第二季持平。

集邦指出，Transsion（含TECNO、Infinix及itel）在第一季產出過於積極，造成通路庫存上升，第二季為調節庫存，下調生產總數至2,360萬支，季減20.8%，市占排名退後一位至第六名。進入第三季，Transsion同樣以維穩第二季的生產表現為主，避免重蹈庫存升高的壓力。