台灣大繳回超額頻寬 NCC 針對違反網路設置計畫不再罰鍰

台灣大哥大（3045）昨日宣布履行台台併附負擔，將繳回超額頻寬5MHzx2，也停止使用超額頻寬，國家通訊傳播委員會（NCC） 今日表示，根據北區事業處、平台處進行查測，從9月3日起確實沒有在935MHz-940MHz頻率發射電波，與台灣大提出的網路設置計畫規劃書相符合，因此不再處罰鍰。

根據先前NCC的處分，7月以來已經連續處罰三次違反網路設置計畫的罰鍰和執行附負擔時效延後的怠金，共罰940萬元。

在怠金部分，NCC表示繳回相關頻寬屬數位發展部管理，目前台灣大已經提出了繳還的申請，NCC也收到了副本，因此是否再處怠金就看後續執行的進度，仍在觀察中。