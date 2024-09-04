半導體展登場 鐳洋鎖定AI熱潮、拓天線市場新商機

SEMICON Taiwan 2024國際半導體展今天開幕，鐳洋科技今年推出自動化機械手臂校驗系統，以自行研發的演算法快速校正陣列天線的增益和相位，進行精確測試，縮短測試時間、提升效率。

鐳洋科技董事長王奕翔表示，此次參展除與封測零組件廠Coto Technology攜手拓展IC封測商機外，也將展示毫米波通訊測試方案，以應對天線市場的快速成長，瞄準AI時代的新興商機。

王奕翔指出，半導體技術是推動人工智慧（AI）發展的核心動力，隨著AI應用範疇不斷擴展，市場對高頻通訊和精密測試解決方案的需求上升，提供最前進的毫米波測試方案，不僅可為客戶帶來更具經濟效益的解決方案，也有利於在AI驅動的未來趨勢中處於領先地位。

SEMICON Taiwan 2024國際半導體展今年展覽設有多元主題專區，包括綠色製造、AI半導體技術、矽光子等，展示半導體產業的最新趨勢。

王奕翔強調，半導體產業處於技術創新的關鍵時期，AI、物聯網（IoT）及5G的迅速發展推動了對高頻元件及通訊技術的需求，毫米波技術成為此領域的焦點。