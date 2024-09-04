中探針：下半年營運逐季增 明年看好三應用成長

中國探針總經理馮明欽今天預估，下半年業績可逐季成長雙位數百分比，第3季可望轉盈，中探針今年營運目標小幅獲利，2025年業績目標成長雙位數百分比，明年半導體、車用、消費電子應用成長可期。

國際半導體展SEMICON Taiwan 2024今天起正式登場，中國探針擴大參展，馮明欽接受媒體採訪。

展望下半年和2025年營運，馮明欽指出，上半年由於中國遷廠與人工費用較高，牽動營運表現，預估第3季業績可季增雙位數百分比，第3季可望轉盈，第4季營運目標季增雙位數百分比，今年營運目標小幅獲利，明年包括半導體、消費電子、汽車電子等應用成長可期，明年業績目標成長雙位數百分比。

馮明欽分析，第3季受惠美系智慧型手機新品對晶片測試探針拉貨需求，此外中國消費電子市場有回溫跡象；第4季充電槍、充電樁和電池用大電流端子充電座等應用，對測試探針拉貨力道可較第3季成長，端子測試可持續受惠電動機車和電動自行車新品拉貨持穩。

在半導體應用，馮明欽預估，明年中探針在測試針和測試座出貨可期，包括800W以上的高功率老化測試座（Burn-in Socket），受惠人工智慧AI高效能運算（HPC）用處理器和繪圖處理器需求，加上NAND型快閃記憶體和DRAM記憶體測試，可成為明年至2026年主要成長動能之一。

市場人士評估，中探針第3季業績可季增10%至15%，第4季業績季增約10%左右，中探針切入印度當地第一階（Tier 1）車用零配件廠提供日系車廠的供應鏈，預計第4季開始小量生產。

在新產品布局，馮明欽指出，中探針明年下半年在垂直探針卡（Vertical Probe Card）有機會逐步放量。

從應用比重來看，馮明欽評估，明年中探針在半導體領域業績占整體業績比重目標升至25%，其中AI在半導體應用比重估25%至30%；連接器占中探針整體業績比重調整至6成至65%，其他占比以新能源應用為主。