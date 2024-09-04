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半導體先進材料需求強 華立董座張尊賢看旺2025年

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
華立董事長張尊賢。記者尹慧中攝影
華立董事長張尊賢。記者尹慧中攝影

SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展論壇開展，華立（3010）董事長張尊賢在展會期間受訪提到，看待下半年有望優於上半年，由於半導體先進材料需求強勁，對2025年加速成長抱持正面看法。

就車用部分，張尊賢說，傳統車轉用電動車認證時間較長，雖然短期外部雜音比較多但長期仍會是趨勢。

華立本身提供半導體大客戶材料與氣體，並也積極布局氣體純化在地供應，張尊賢說，華立先前和信銘工業打造台灣首座氖氣提純工廠，該屏東純化氖氣廠預計年底量產，可就近服務客戶需求。

談到光阻液這項材料在先進製程的進展 ，他提到，目前需求持續強勁，先進製程材料今年已很不錯，並可望一路旺到明年。

外界關注台積（2330）前往德國設廠，華立在歐洲的佈局為何，他說，集團銷售歐洲材料已是百億等級規模，後續在當地並傾向合資夥伴一起推進。

至於華立在先進封裝CoWoS的材料供應狀況，他提到，封裝持續快速成長，明年跑更快，配合客戶量產時間點，將推動下一步成長。

華立已在南部設最大物流中心，他提到，主要是特殊化學品處理需求，該中心也是台灣最大物流中心，並因應客戶要求氣體在地化，儘量推進當地量產，如華立推動台灣首座氖氣提純工廠可望在年內量產。

華立董事長張尊賢。記者尹慧中攝影
華立董事長張尊賢。記者尹慧中攝影

半導體 華立

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