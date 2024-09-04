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經長：台積電不是被逼去 美廠進展順利應可如期量產

中央社／ 台北4日電

地緣政治變動下，台積電赴美設廠進度備受關注。經濟部長郭智輝表示，市場和資源為業者海外設廠的關鍵考量，台積電以美國市場為主，去美國投資不會是被逼著去，他認為目前台積電美國廠進展順利，應會如期量產。

台積電前董事長劉德音昨天出席行政院經濟發展委員會首次顧問會議，並發表專題演講，細數台積電發展歷程與擁有的優勢，他特別讚揚新竹科學園區的單一窗口制度，並以美國廠為例，直言「沒有單一窗口很痛苦」。

對於外界解讀劉德音昨天一席話，反映出台積電是在地緣政治下被逼著去美國設廠的處境，郭智輝今天出席「SEMICON Taiwan 2024國際半導體展」受訪表示，世界級公司對於新設點會有充分評估，「不會是被逼著去」，市場和資源為海外設廠的2個關鍵考量，台積電赴美設廠主因之一就是靠近市場。

對於台積電美國廠進度，郭智輝表示，台積電美國廠目前進展順利，應該會如期量產，「祝福台積電」，現在試量產階段發展很好，台積電對未來發展應有充分準備。

至於劉德音演講時呼籲，討論任何議題不能侷限於親中、親美的框架，應該針對真正能讓台灣強大的方法充分討論。

對此，郭智輝表示，國際趨勢發展呈現美中G2格局，在半導體發展方面，則是從美國開始，現在許多業者會選擇有利、合適的地點，政府立場是協助企業找到最好的客人，並在台灣建構製造環境，形塑對企業最有利的競爭要件。

今年半導體展有1100家廠商參展，使用3700個攤位，另有12國的國家專區，其中美國在台協會（AIT）更首次設立美國館。

郭智輝表示，半導體展至今累積許多基礎，今年主題為賦能AI無極限，鈺創董事長盧超群在開幕致詞時提到「全球半導體產業將進入黃金20年」，預期未來半導體展舉辦規模會更大，讓世界各地半導體供應鏈聚集在台灣。

半導體 台積電 美國在台協會

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