iPhone16 換機潮可望帶旺台股科技型基金

iPhone16作為首支有可能搭載AI系統的蘋果手機，尚未發表就引起熱烈討論，讓市場期待能帶起一波換機潮。華為也宣布將與蘋果同日舉行發表會，推出旗艦新機一別苗頭，較勁意味濃厚。法人指出，本次新機型推出搭上AI熱潮，加上消費旺季接近、聯準會即將降息，帶動市場投資氣氛升溫，其中以台股科技股最具表現機會，相關基金也積極布局受惠供應鏈，搶吃新蘋果商機。

根據晨星統計，截止至8月底，市面上的台股科技型基金，有23檔成立已滿5年，經歷過完整的聯準會升息及降息循環、股市空頭和多頭，適合作為長期投資的標的。以5年績效來看，前五強的報酬率在200%以上，超越台股科技型基金平均及大盤指數，這五檔包括為統一奔騰、安聯台灣科技、瀚亞高科技、野村高科技及野村ｅ科技。其中統一奔騰基金5年翻逾3倍，表現亮眼。

上半年全球智慧手機出貨量成長強勁，研究機構IDC日前發布全球季度手機追蹤報告，看好AI功能吸睛、消費性電子需求復甦，將今年手機銷量預估成長率上修至5.8%，總銷量12.3億支。法人表示，2020年疫情各國封控政策，催生消費性電子商機爆發，以普遍的產品周期約3至4年來看，今年有望迎來換機需求，為供應鏈營收帶來正面貢獻。

法人表示，聯準會可能在9月開始進入降息循環，資金面利多有利股市評價提升，中長線股市預計仍為多頭。短線震盪為良好進場時機，建議投資人可以透過優質的台股科技型基金，分批布局科技股後市行情。