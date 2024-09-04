盧超群：台灣半導體營收估1600億美元 全球占比逾25%

國際半導體展今天在南港展覽館登場，台灣半導體產業協會常務理事暨鈺創董事長盧超群表示，台灣是全球半導體產業非常重要的關鍵夥伴，2024年台灣半導體業營收將達1600億美元，占全球比重逾25%，未來成長依然樂觀。

盧超群今天出席國際半導體展SEMICON Taiwan2024開幕典禮，他說，過去20年半導體產業不斷成長，人工智慧（AI）、大型語言模型、量子運算等重大趨勢，會將半導體產業推進到一個20年的黃金時代。

盧超群強調，台灣是全球半導體產業非常重要的關鍵夥伴，2奈米製程技術穩步推進，還有異質整合、電路優化，對AI非常重要，可以減少功耗問題。

他表示，台積電不只在台灣創新，同時在美國、日本及德國擴大生產；日月光也在美國及馬來西亞投資，環球晶是在9個國家經營18座工廠，這不只是商業角色，並促進國際合作，分享技術成果，提供最佳服務。

盧超群估計，2024年台灣半導體產業營收將達1600億美元，將占全球比重25%以上，未來成長持續樂觀。

國際半導體產業協會（SEMI）全球總裁暨執行長馬諾查（Ajit Manocha）表示，他至少造訪過台灣120次，台灣在AI浪潮及半導體產業扮演關鍵角色。

馬諾查強調，AI才剛開始發展，未來將會推動全球成長，及推動半導體產業邁向新高。半導體產業動能依然強勁，不過要再創新高，需克服人才短缺等問題，沒有單一國家或企業能達成，要共同合作。

馬諾查說，今年半導體展估計會有8.5萬名參觀者，將打破史上紀錄，且有來自56國家的廠商參展，較去年的44國家增加，並創新紀錄，參觀人數突破10萬人大關指日可待。