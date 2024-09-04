精測：AI應用創造新商機 帶動明年營收毛利率成長
測試介面廠中華精測總經理黃水可今天表示，下半年營運會比上半年好，明年營收和毛利率要比今年好，主要是人工智慧（AI）應用創造新的商機，並降低成本費用。
國際半導體展SEMICON Taiwan 2024今天起登場，精測盛大參展，上午舉行媒體說明會。
展望下半年和明年營運，黃水可預估，精測下半年營運會比上半年好，2025年目標營收和毛利率要比今年好，主要是AI應用創造新的商機，並降低成本費用，預期明年精測在高效能運算（HPC）業績占比會持續增加。
他指出，精測今年上半年毛利率回到5成以上，主要是產品組合變化不大，但透過AI提升效率並改善成本，預估今年整體毛利率表現可落在50%至55%的區間水準。
精測上午在國際半導體展發表AI應用探針卡，精測也將生成式AI技術導入研發、設計、模擬、製造到維修服務。精測表示，持續以MEMS探針卡為技術核心，透過AI工具發展自有探針技術，研發多款自製探針產品，同一系列的探針產品，可透過AI建模、模擬快速再設計出不同的新款探針產品。
在測試載板方面，黃水可指出，精測整合AI技術與影像量測機台，對載板上的回鑽孔進行影像分析與物件偵測，可提升檢測偏移量的準確性，並改善高速訊號反射問題，透過提升AI精準度、回鑽深度及降低殘銅率，回鑽良率可到100%。
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