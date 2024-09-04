劉揚偉：鴻海評估在歐洲設封測廠 積極研發矽光子
鴻海董事長劉揚偉今天上午透露，集團評估在歐洲設立半導體封裝測試廠，另外在IC設計端，除了強化車用電子外，規劃布局衛星應用晶片，鴻海也積極研發矽光子和共同封裝光學元件CPO技術。
國際半導體展SEMICON Taiwan 2024今天起正式登場，鴻海作為主辦單位之一的量子台灣論壇上午舉辦，劉揚偉受邀出席，會中接受記者短暫採訪。
記者提問集團在半導體事業布局進展，劉揚偉表示，集團持續布局先進封裝事業。他透露，鴻海集團評估在歐洲設立一座封裝測試廠，持續商談中；在中國山東先進封裝廠，主要布局小晶片（chiplet）封裝，進展不錯。
劉揚偉表示，集團評估將相關封裝測試經驗擴展到歐洲市場，他說，「不可能在歐洲只搞晶片、沒有封測」。
在晶片設計，劉揚偉透露，鴻海旗下虹晶科技的晶片設計服務，已經進入5奈米階段，有不錯進展；鴻海集團除了強化車用電子外，也規劃布局衛星應用晶片。
矽光子應用方面，劉揚偉表示，集團以及鴻海研究院等單位，持續研發矽光子（SiPh）本身及共同封裝光學元件CPO（Co-Packaged Optics）技術。
在第三代半導體布局進展，劉揚偉指出，鴻海持續布局氮化鎵（GaN）、碳化矽（SiC）以及矽基氮化鎵（GaN on Si）等。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 【抽獎】4次中獎機會！粉紅AI主播徵名 看影片取名拚萬元大獎
📢 獨／快來辦！期間限定5G不限速吃到飽699元 免用4G資費規則一次看
📢 蘋果今年推2款iPad！平價版iPad 11有祕密武器 這款拚最小AI平板電腦
📢 萬事問Google老了！年輕人改用這款APP 大讚「火速解決問題又有流量」
📢 LINE免費貼圖6款來了！16隻寶可夢作伴到2025過年 還有蠟筆小新和柴犬必載
📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言