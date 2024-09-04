鴻海評估在歐洲設立封測廠 發展先進封裝領域
針對鴻海（2317）集團的半導體布局，該公司董事長劉揚偉4日表示，集團在IC設計服務，除了先鎖定在汽車上，未來會鎖定在衛星產業，同時，異質整合一直是集團研究發展方向。另外，正在評估可能在歐洲設立封測廠，把集團的先進封裝技術放到當地發展。
SEMICON Taiwan 2024 今天開展，針對鴻海集團的半導體布局，劉揚偉接受訪問時，做出以上表示。
針對鴻海集團在半導體事業布局，例如第三代半導體與功率半導體？他說，鴻海在第三代半導體，從SiC到矽等都一直在研發，發展中，除了這個之外，在數位方面，已經進入到5奈米製程，有很不錯的進展，鴻海除了在IC的設計服務之外，還有封裝，再往上有各種不同單位做IC設計，做在汽車上，現在是先鎖定在汽車上，之後鎖定在衛星產業，會走這幾個方向。
至於鴻海集團在先進封裝，異質整合的進展？他說，前交大校長張懋中是鴻海研究院的諮詢委員，其研究領域是junction for function ，怎麼樣把光與電融合在一起，這些都是研究的領域，包括CPO，矽光子等，除了封裝之外，還有矽光子本身。
針對山東青島封裝廠，以及馬來西亞晶圓廠進度？他說，我們在那邊（青島）是做先進封裝，主要是做chiplet（小晶片），進展的狀況不錯，希望可以把封測技術持續研發，可能放到歐洲去，正在評估中。會與當地IDM廠合作？他說，還在評估中，不可能在歐洲只做晶片，不做封測。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 【抽獎】4次中獎機會！粉紅AI主播徵名 看影片取名拚萬元大獎
📢 獨／快來辦！期間限定5G不限速吃到飽699元 免用4G資費規則一次看
📢 蘋果今年推2款iPad！平價版iPad 11有祕密武器 這款拚最小AI平板電腦
📢 萬事問Google老了！年輕人改用這款APP 大讚「火速解決問題又有流量」
📢 LINE免費貼圖6款來了！16隻寶可夢作伴到2025過年 還有蠟筆小新和柴犬必載
📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言