掌握在地採購優勢 廣運半導體物流及無人載具明年營收翻倍

Semicon Taiwan 2024國際半導體展今日開展，廣運（6125）總經理柯智鈞受訪時表示，廣運在半導體領域自動化設備拓展獲致重大突破，受惠後段封測廠及資料中心大廠積極設備資料中心，廣運半導體物流和無人搬運搬運車（AMR）、天車（OHT及OHS）等，已搭上後段封裝廠和資料中心客戶導入數位孿生的熱潮，陸續接獲訂單。

柯智鈞說，其中AMR已開始出貨，其餘半導體物流和自動化載具也有近六家廠商洽談，看好明年半導體物流和自動化設備營收將較今年翻倍。

他並透露，已和輝達（NVIDIA）簽署NPN（NVIDIA Parter Network）協議中的SIP（ solution integration partner），將可銷售NVIDIA虛實整合產品，為廣運AI布局驅動新動能，迎接設備新榮景。

柯智鈞表示，廣運在傳統智慧製造及自動化倉儲也傳捷報，目前在手訂單已達60億元，估計集中在明年上半年認列 。其中包括金額高達23億元的二期航廈行李自動化輸送系統，第4季約認列營收會更明顯。

廣運本次展出的空中走行無人搬運車 (OHT)，車身高度僅490mm，用於半導體後端工廠移載彈匣，有效改善樓層高度受限的廠房。同時提供流程自動化解決方案優化產能，提供效率和空間靈活性，並緩解客戶的人力需求。廣運採用NVIDIA A2 Tensor Core GPU，並應用NVIDIA Metropolis視覺感知平台，利用AI技術透過攝影機感測器即時偵測OHT運輸、裝載/卸載和上/下運作狀態。協助客戶減少維修人員配置並提前預測各種OHT零件的磨損情況能，並大幅提升產能利用率及空間坪效極大化，具產業應用新穎性、進步性及高度穩定性。

廣運熱傳事業群的第二代兩相浸沒式冷卻解決方案。可提供NVIDIA Omniverse上建立資料中心數位孿生解決方案，模擬客戶伺服器機房和資料中心建設專案的實體，精確虛擬設計AI生成客戶的伺服器機房和資料中心建設專案，協助實現「算力提升、節能降耗」的效益。

廣運子公司金運(KENTEC)也運用集團綜效，展示物流車隊管理解決方案，包括車隊管理系統和AI智慧駕駛輔助系統，旨在實現「智慧交通管理」和「安全駕駛」。