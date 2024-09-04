獨／黃仁勳、蘇姿丰最新動向曝光！傳為半導體展來臺 答案揭曉

2024國際半導體展（SEMICON）4日於南港展覽館登場！近年全球市場受到晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳掀起的「AI狂潮」影響，紛紛湧現各種不同的應用產品，也催生許多截然不同的應用領域，帶來滿滿利多，而今年SEMICON展會以「Breaking Limits：Powering the AI Era.賦能AI無極限」為主題，也傳出輝達執行長黃仁勳、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰將以私人行程參加。

對此，則有業內人士向《經濟日報》透露，黃仁勳本人目前還待在位於義大利撒丁島卡利亞里附近的埃爾馬斯，而平時出入所搭乘的私人飛機「龐巴迪7500」（Bombardier Global 7500）也還停在其境內的「卡利亞里埃爾馬斯國際機場」，且他今天下午3點還將搭機趕去西班牙，並在短短停留2個小時之後，再立刻於下午5點搭機火速趕往法國巴黎，行程排滿滿，由此可見此屆「半導體盛會」他將不會出席。

至於有「蘇媽」之稱的超微執行長蘇姿丰，目前人則位在美國賓州費城內，而她平時出入所搭乘的私人飛機「灣流G650ER」則還停在「費城國際機場」內，事實上，她昨天才剛從加勒比海上知名的渡假勝地巴哈馬首都Nassau乘機離開，而截至目前，她的私人專機灣流G650ER，目前也暫時沒有安排新的飛航行程、計畫，並且費城要搭機來臺灣，要花費至少19小時左右飛行航程，因此可推測她也不會出席此屆「半導體盛會」。

一名專業飛行員也向《經濟日報》說明，台灣及美國之間的航程算是長途航程，若要飛來台灣，該機也必須要有足夠的整備時間，很少會在短短一兩個小時內，就直接跨海飛來，並且每次起飛前，也都必須要準備飛行程程的規劃，其中包括風向、油量、哩程等，都必須事先掌握，因此就算總裁們真的要搭私人飛機來台，也都必定要先遞交飛行航程的申請。而由此可見，此次半導體大展應該無緣見到兩位大咖的現身。

事實上，全球半導體市場自從輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳於去年正式發表「AI人工智慧」晶片以來，才開始有了明顯的突飛猛進，就連日月光投控（3711） 營運長吳田玉也坦言，AI帶來的高速傳輸能力及衍生的龐大商機，帶動所有技術一起加速升級，而全台最具影響力半導體專業展會「2024國際半導體展」已於4日開幕，展期為期三天，活動將一路展到本周五（9月6日），而大部分重要活動都已在前2天登場，因此外界推測這次展會，蘇姿丰、黃仁勳2位大咖將不會出席。