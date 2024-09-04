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精測8月營收三增 但法人對後市看法維持中性

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

精測（6510）8月營收月增1.5%、年增45.4%，累計營收年增5.4%。法人機構指出，雖精測營收逐漸增溫，但短期AI相關應用對精測獲利的貢獻仍需觀察，對後市營運看法暫維持中性。

精測8月營收改寫近20個月單月營收新高紀錄，預定在台北國際半導體大展發表AI應用探針卡，並在5日的先進測試技術論壇分享「A 64GT/s High-Speed Probe Card for PCIe Gen6PAM4 Test」的研究成果。

精測表示，第3季進入傳統旺季，8月業績符合預期，來自智慧型手機應用處理器晶片、射頻晶片、高效能運算晶片的探針卡及測試板，相關訂單需求帶動業績成長。

法人機構指出，2024年以來，AI應用需求商機持續發酵，為符合AI運算算力加速提高，晶片高速傳輸技術亦快速演進中，根據國際半導體產業協會（SEMI）預測，到2030年全球矽光子半導體市場規模將達78.6億美元，年複合成長率（CAGR）達25.7%；精測在今年第2季攜手美系客戶共同研發矽光子客製化wafer-level die的光電整合測試方案，未來將因應市場發展將擴大至其他區域市場進行共同研發。

雖然精測營收逐漸增溫，但短期AI相關應用對獲利的貢獻仍需觀察，因此，對後市營運看法暫維持中性。

營收 精測

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