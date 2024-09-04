快訊

被聯結車撞破護欄的台1高架橋修復了！侯友宜揭「求償金額」 肇事者慘了

明明不缺錢卻對未來憂心 「貧窮妄想」正在日本蔓延

台股早盤為什麼崩跌千點？分析師蔡明翰：複製8月初走勢

國慶官網傳出是陸籍團隊設計 慶籌會緊急澄清

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
慶籌會昨公布今年國慶大會主題及主視覺設計。圖／報系資料照
慶籌會昨公布今年國慶大會主題及主視覺設計。圖／報系資料照

國慶籌備委員會3日公布雙十國慶主視覺，不過卻被發現，國慶官網的網頁原始碼參雜簡體字，遭懷疑是委託陸籍團隊設計；慶籌會緊急澄清，網站是委由台灣在地廠商製作，團隊成員皆非陸籍人士。

慶籌會表示，國慶官網製作的招標契約中，都有明訂本案涉及資通訊軟體、硬體或服務等相關事務，廠商執行本案的團隊成員不得有陸籍人士，也不得提供及使用大陸廠牌資通訊產品。

慶籌會進一步解釋，國慶網站程式註解存在簡體字的情形，經查，是廠商於網站設計問題時，使用語言模型查詢技術文件與解決方案，因為是中文語言模式，故註解會夾雜簡體字，已請廠商完成修正，國慶網站並無陸資廠商及陸籍人士製作。

為保護國慶網站之資通安全，慶籌會指出，已在開放瀏覽前，經數位發展部資通安全署及第3方資安廠商進行網站滲透測試與弱點掃描，並導入內容傳遞網路（CDN）與設有網頁應用程式防火牆（WAF）、入侵防禦系統（IPS）及防毒軟體等機制，以避免網站資安風險。

慶籌會說，感謝各界給予國慶網站建議與支持，將會持續改善與精進，國慶為中華民國一年一度最重要慶典，邀請大家10月10日一同歡慶。

國慶 防毒軟體

延伸閱讀

國慶官網驚見簡體字被疑陸團隊設計 慶籌會澄清：已修正

國慶官網傳中國人設計？慶籌會：台灣在地廠商製作

基隆馬拉松延期 市府：考量國慶前能支援人力有限

華國美學？國慶主視覺圖掀兩極論戰 網：看得出來是中華民國

相關新聞

獨／黃仁勳、蘇姿丰最新動向曝光！傳為半導體展來臺 答案揭曉

2024國際半導體展（SEMICON）4日於南港展覽館登場！近年全球市場受到晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳掀起...

國慶官網傳出是陸籍團隊設計 慶籌會緊急澄清

國慶籌備委員會3日公布雙十國慶主視覺，不過卻被發現，國慶官網的網頁原始碼參雜簡體字，遭懷疑是委託陸籍團隊設計；慶籌會緊急...

掌握在地採購優勢 廣運半導體物流及無人載具明年營收翻倍

Semicon Taiwan 2024國際半導體展今日開展，廣運（6125）總經理柯智鈞受訪時表示，廣運在半導體領域自動...

輝達遭反壟斷調查 法人估台廠供應鏈短期影響有限

外電傳出，美國政府正在調查晶片製造大廠輝達是否濫用影響力，司法部已對輝達和其他公司發出反壟斷調查傳票後，輝達在4日凌晨收...

英特爾全新Intel Core Ultra處理器上陣 9月24日上架銷售

英特爾今日推出新一代x86架構的Intel Core Ultra 200V系列處理器（內部代號Lunar Lake)。具...

影／台積電至2026年CoWoS大擴產 何軍：客戶一直說不夠！

台積電（2330）先進封裝產能吃緊特別是CoWoS，台積電先進封裝主管、營運 / 先進封裝技術暨服務副總何軍今日在3D ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。