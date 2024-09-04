國慶官網傳出是陸籍團隊設計 慶籌會緊急澄清

國慶籌備委員會3日公布雙十國慶主視覺，不過卻被發現，國慶官網的網頁原始碼參雜簡體字，遭懷疑是委託陸籍團隊設計；慶籌會緊急澄清，網站是委由台灣在地廠商製作，團隊成員皆非陸籍人士。

慶籌會表示，國慶官網製作的招標契約中，都有明訂本案涉及資通訊軟體、硬體或服務等相關事務，廠商執行本案的團隊成員不得有陸籍人士，也不得提供及使用大陸廠牌資通訊產品。

慶籌會進一步解釋，國慶網站程式註解存在簡體字的情形，經查，是廠商於網站設計問題時，使用語言模型查詢技術文件與解決方案，因為是中文語言模式，故註解會夾雜簡體字，已請廠商完成修正，國慶網站並無陸資廠商及陸籍人士製作。

為保護國慶網站之資通安全，慶籌會指出，已在開放瀏覽前，經數位發展部資通安全署及第3方資安廠商進行網站滲透測試與弱點掃描，並導入內容傳遞網路（CDN）與設有網頁應用程式防火牆（WAF）、入侵防禦系統（IPS）及防毒軟體等機制，以避免網站資安風險。

慶籌會說，感謝各界給予國慶網站建議與支持，將會持續改善與精進，國慶為中華民國一年一度最重要慶典，邀請大家10月10日一同歡慶。