輝達遭反壟斷調查 法人估台廠供應鏈短期影響有限

外電傳出，美國政府正在調查晶片製造大廠輝達是否濫用影響力，司法部已對輝達和其他公司發出反壟斷調查傳票後，輝達在4日凌晨收盤時，股價暴跌9.5%，市值蒸發2,790億美元，一舉創下有史以來上市公司最大的單日損失。

國內大型法人指出，目前美國司法部對於輝達壟斷尚未定義，仍需等待對於壟斷定義是否納入AI ASIC、IT支出，不僅僅只計算CSP與企業端對於AI伺服器的資本支出，美國司法部曾於2020年10月20日對Google提出反壟斷訴訟，指稱Google壟斷互聯網市場，最終於2023年12月同意支付7億美元與美國各州和解Google Play反托拉斯爭議。

2020年12月，美國提起對Facebook併購Instagram、Whatsapp的反托拉斯訴訟，最終美國法院在2021年6月因未提供足夠詳盡的資料而駁回；2023年9月美國聯邦貿易委員會對Amazon提起反托拉斯訴訟，相關訴訟目前仍持續，從過往反壟斷案例觀察調查案件曠日廢時，此事件短期對於台廠供應鏈影響甚微。

以晶片端角度而言，B200晶片沒有太多問題，GB系列只要能解決後續的散熱問題就可以如期出貨，而B100晶片需求較差且佔用CoWoS-L的產能，後續將以改版的B200A替代（CoWoS-S），差異在於single die以及較少的HBM 144GB。

對台積電（2330）影響而言，短時間B100的訂單將由H系列彌補，而後續將可承接更多NVDA訂單（不受限於封裝產能），考慮到台積電未來將配合AI需求大幅擴充CoWoS產能以及先進製程領先地位，N2ramp up速度將優於N3，對後市維持正面看法。