快訊

被聯結車撞破護欄的台1高架橋修復了！侯友宜揭「求償金額」 肇事者慘了

明明不缺錢卻對未來憂心 「貧窮妄想」正在日本蔓延

台股早盤為什麼崩跌千點？分析師蔡明翰：複製8月初走勢

輝達遭反壟斷調查 法人估台廠供應鏈短期影響有限

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

外電傳出，美國政府正在調查晶片製造大廠輝達是否濫用影響力，司法部已對輝達和其他公司發出反壟斷調查傳票後，輝達在4日凌晨收盤時，股價暴跌9.5%，市值蒸發2,790億美元，一舉創下有史以來上市公司最大的單日損失。

國內大型法人指出，目前美國司法部對於輝達壟斷尚未定義，仍需等待對於壟斷定義是否納入AI ASIC、IT支出，不僅僅只計算CSP與企業端對於AI伺服器的資本支出，美國司法部曾於2020年10月20日對Google提出反壟斷訴訟，指稱Google壟斷互聯網市場，最終於2023年12月同意支付7億美元與美國各州和解Google Play反托拉斯爭議。

2020年12月，美國提起對Facebook併購Instagram、Whatsapp的反托拉斯訴訟，最終美國法院在2021年6月因未提供足夠詳盡的資料而駁回；2023年9月美國聯邦貿易委員會對Amazon提起反托拉斯訴訟，相關訴訟目前仍持續，從過往反壟斷案例觀察調查案件曠日廢時，此事件短期對於台廠供應鏈影響甚微。

以晶片端角度而言，B200晶片沒有太多問題，GB系列只要能解決後續的散熱問題就可以如期出貨，而B100晶片需求較差且佔用CoWoS-L的產能，後續將以改版的B200A替代（CoWoS-S），差異在於single die以及較少的HBM 144GB。

對台積電（2330）影響而言，短時間B100的訂單將由H系列彌補，而後續將可承接更多NVDA訂單（不受限於封裝產能），考慮到台積電未來將配合AI需求大幅擴充CoWoS產能以及先進製程領先地位，N2ramp up速度將優於N3，對後市維持正面看法。

晶片 美國 輝達

延伸閱讀

複製八月初情勢 台股早盤一度崩跌千點是打第二支腳？一現象不能出現

SEMI：上半年大陸晶片設備支出超過台韓美總和 全年將達1.6兆元

影／台積電至2026年CoWoS大擴產 何軍：客戶一直說不夠！

台股重挫逾千點 台積電一度大跌逾5% 摜破900元

相關新聞

獨／黃仁勳、蘇姿丰最新動向曝光！傳為半導體展來臺 答案揭曉

2024國際半導體展（SEMICON）4日於南港展覽館登場！近年全球市場受到晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳掀起...

國慶官網傳出是陸籍團隊設計 慶籌會緊急澄清

國慶籌備委員會3日公布雙十國慶主視覺，不過卻被發現，國慶官網的網頁原始碼參雜簡體字，遭懷疑是委託陸籍團隊設計；慶籌會緊急...

掌握在地採購優勢 廣運半導體物流及無人載具明年營收翻倍

Semicon Taiwan 2024國際半導體展今日開展，廣運（6125）總經理柯智鈞受訪時表示，廣運在半導體領域自動...

輝達遭反壟斷調查 法人估台廠供應鏈短期影響有限

外電傳出，美國政府正在調查晶片製造大廠輝達是否濫用影響力，司法部已對輝達和其他公司發出反壟斷調查傳票後，輝達在4日凌晨收...

英特爾全新Intel Core Ultra處理器上陣 9月24日上架銷售

英特爾今日推出新一代x86架構的Intel Core Ultra 200V系列處理器（內部代號Lunar Lake)。具...

影／台積電至2026年CoWoS大擴產 何軍：客戶一直說不夠！

台積電（2330）先進封裝產能吃緊特別是CoWoS，台積電先進封裝主管、營運 / 先進封裝技術暨服務副總何軍今日在3D ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。