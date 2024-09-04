英特爾全新Intel Core Ultra處理器上陣 9月24日上架銷售

英特爾今日推出新一代x86架構的Intel Core Ultra 200V系列處理器（內部代號Lunar Lake)。具備更有突破性的能耗效率、大幅提升的繪圖處理效能、應用程式相容性、強化的安全性，以及AI運算能力。

英特爾宣布新一代Intel Core Ultra處理器將驅動來自全球超過20家合作夥伴、超過80款業界最完整且功能強大的AI PC設計，合作夥伴包括宏碁、華碩、戴爾科技、惠普、聯想、LG、微星科技與三星。搭載新一代Intel Core Ultra處理器的AI PC即日起開放預購，9月24日起將在全球30多家零售及線上通路上架與銷售。所有採用Intel Core Ultra 200V系列處理器並執行最新版Windows系統的AI PC自11月起可免費更新Copilot+ PC功能。

英特爾執行副總裁暨PC客戶運算事業群總經理Michelle Johnston Holthaus表示，英特爾最新Core Ultra處理器為行動AI和繪圖處理效能建立產業標竿，打破大眾對於x86架構效率的誤解。透過英特爾與ISV和OEM的合作，以及更廣泛的技術生態系，為消費者提供完美的AI PC體驗。

英特爾表示，現在的消費者愈來愈傾向隨時隨地進行創作、連線、遊戲和學習，因此更需要一個能提供卓越效能、長效電池續航力、高度應用程式相容性及強化安全性的系統。此外，該系統還能透過廣泛軟體支援發揮AI硬體優勢。

Intel Core Ultra 200V系列處理器首度採用英特爾全新Xe2繪圖微架構，大幅提升行動繪圖效能，平均效能提升30%2。內建的Intel Arc GPU具備多達8個第二代Xe核心、8個增強型光線追蹤單元、可支援最高3個4K顯示器，以及高達67 TOPS的全新內建Intel XMX（Intel Xe Matrix Extensions）AI引擎，透過增強的XeSS核心，為創意型應用程式提供動力，並提升遊戲效能。