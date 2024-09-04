影／台積電至2026年CoWoS大擴產 何軍：客戶一直說不夠！

台積電（2330）先進封裝產能吃緊特別是CoWoS，台積電先進封裝主管、營運 / 先進封裝技術暨服務副總何軍今日在3D IC/ CoWoS 驅動AI晶片創新論壇 – 異質整合國際論壇系列活動論壇幽默提到，「現在簡報都不敢放數字，因為客人都一直說不夠」，但可確定是到2026年會持續擴產。

SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展論壇開展，其中先進封裝技術相關國際論壇3D IC/CoWoS驅動AI晶片創新論壇9月4日舉辦，期間PCB龍頭臻鼎（4958）董事暨營運長李定轉將將同台台積電、日月光（3711）等。

依據網站資訊，3D IC/ CoWoS 驅動AI晶片創新論壇 – 異質整合國際論壇系列活動今日召開。