為迎接生成式AI來臨，並備戰其對全球經濟和管理策略的影響，《哈佛商業評論》全球繁體中文版定於9月4日週三上午，舉辦「2024《哈佛商業評論》管理年會」，主題為「生成式AI浪起，迎接全球經濟超級週期」。邀請名列全球50大管理思想家前四名的AI領域第一人、未來今日研究所執行長艾美．韋伯（Amy Webb）及《哈佛商業評論》英文版總編輯殷阿笛（Adi Ignatius）進行專題演講，並與現場貴賓越洋連線QA問答。

艾美．韋伯（Amy Webb）創辦「未來今日研究所」（Future Today Institute），擔任執行長，被譽為未來科技預言家。韋伯多次入選有全球管理界奧斯卡之稱的全球「50大管理思想家」（#50Thinkers），並於最新公布的2023年排名高居第4名。50大管理思想家評選機構，稱讚韋伯專精於新興科技、新商業模式與社會的研究。此外，她也被《富比士》（Forbes）雜誌選為全球形塑未來的五位女性之一；以及英國廣播公司（BBC）評為「全球最有影響力的百位女性」之一。

殷阿笛（Adi Ignatius），曾在《華爾街日報》、《時代雜誌》等重量級刊物服務，目前擔任《哈佛商業評論》英文版總編輯，是全球管理趨勢的領航者。在《哈佛商業評論》開創「工作新世界」系列報導，探討新興科技及永續等議題，專訪全球關鍵企業家。

王定愷分析不同的應用情境。以運輸機器人Titan為例，能舉起1,100多公斤的重物，不僅可以與其他機器人交流，還可以與人類交流，未來將運輸更大、更笨重的物品，例如小型家用電器或園藝設備等。另一項無人機送貨服務，可在一小時內安全地遞送您的亞馬遜包裹。美國聯邦航空局(FAA)已授予Prime Air額外許可，使亞馬遜能夠在視線之外操作無人機，為更多客戶提供服務。亞馬遜是少數獲得FAA聯邦航空管理局航空承運人證書的無人機送貨公司之一。

王定愷也談到無人商店。舉例來說，當你進入Just Walk Out 購物，可以快速進出，無需掃描任何商品或排隊結帳。「生成」AI時代的產業領導人》前教育部長吳思華剖析AI時代下的策略領導之道2024 Computex在台北盛大舉辦，Nvidia輝達執行長黃仁勳秀出43家台廠供應鏈成為鎂光燈焦點，黃仁勳更指出數位人類（Digital Humans）的概念，數位人類將徹底改變各個行業，從客戶服務到廣告和遊戲，可以成為AI室內設計師，提供設計選項，或化身醫療工作者，提供即時且個人化的護理建議，AI正慢慢改變我們日常。

從「AI引爆產業社會革命」、「AI改變經營邏輯」、「AI生成新產業領導人」。AI帶來的產業變革將會大幅度改變人類的生活習慣，前教育部長、政大講座教授吳思華演講主題就點出當今各界關注的一大重點：如何「生成」AI時代的產業領導人？深入淺出地分析AI時代下產業領導人面臨的困境與轉機。