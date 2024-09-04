育世博宣布與輝瑞戰略合作 加速開發創新免疫療法

新藥研發公司育世博-KY天宣布，與跨國製藥公司輝瑞（Pfizer）建立戰略合作關係，藉由生技合作計畫「Pfizer Ignite」資源和專業支援，將加速開發創新免疫療法。

育世博表示，Pfizer Ignite是一項生物技術合作計畫，專注於與生技公司合作推動創新治療，特別在腫瘤學、發炎與免疫學、心血管與呼吸疾病，以及血液疾病等領域。該計畫提供客製化服務及技術支持，包括專家諮詢、研究及製造能力，鼓勵生技公司自主創新，加速新藥開發進程。

育世博執行長蕭世嘉表示，Pfizer經驗與資源對公司推進臨床項目至關重要，與全球製藥龍頭Pfizer合作，將可望提升育世博在創新免疫療法的開發速度。