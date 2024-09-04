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台斯簽署半導體第二期合作協議 強化斯國車用技術

中央社／ 布拉格3日專電

斯洛伐克代表李南陽、斯洛伐克科技大學校長莫拉夫奇克，與斯洛伐克國家科學院電機工程研究所主任康伯爾，於3日共同簽署「半導體實驗室及研發」第二期合作協議。

據駐斯洛伐克代表處新聞稿，這項為期4年的計畫由台斯雙方政府合作，斯洛伐克政府指定由斯洛伐克科技大學（STUBA）及國家科學院負責執行，台灣委託工業研究院協助斯洛伐克建置2座半導體「功率模組封測實驗室」，並合作開發半導體晶片，及培訓斯洛伐克半導體專業人才。

第一期計畫如期完成，隨著第二期計畫啟動，斯洛伐克專家也將赴台，前往工研院接受實地培訓，並完成此案半導體技術授權及移轉。

李南陽指出，台斯半導體合作的最終目標是開發電動車所需變流器（inverter）技術，以提升電動車的電力效率與性能。

李南陽說，台積電在德國德勒斯登（Dresden）設立晶圓廠，台灣將協助斯洛伐克融入半導體生態系與供應鏈，促進台商與歐洲半導體產業鏈結。

斯洛伐克科技大學校長莫拉夫奇克（OliverMoravčík）表示，台灣擁有世界領先的半導體製造技術，是歐洲晶片產業發展的重要合作夥伴。斯洛伐克希望借鑑台灣的經驗，提升斯洛伐克科技研究與產業升級，並為融入歐盟半導體產業生態系奠定基礎。

斯洛伐克國家科學院電機工程研究所（SAS IEE）主任康伯爾（Vladimír Cambel）表示，本案在第一期的良好基礎上，預計第二期計畫將加速進行，相信台斯合作成立的半導體實驗室將在不久的未來正式啟用。

斯洛伐克位於歐洲的心臟地帶，擁有深厚的汽車產業基礎及優越的地理位置，是全球人均汽車產量最高的國家。近年來，台灣與斯洛伐克展開多項合作，包括「中東歐投資基金」投資斯洛伐克高科技3D掃描公司與智慧垃圾處理系統公司。

去年6月，斯洛伐克經濟部率領跨部會經貿諮商團訪台，簽署多項涵蓋半導體、醫療、文化及高等教育的合作協議，未來台斯將繼續聚焦於半導體及電動車領域合作。

半導體 斯洛伐克 電動

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