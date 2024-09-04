輝達股價重摔9.53% 台指期夜盤嚇跌687點

美國8月製造業活動連續第5個月萎縮，引發經濟降溫疑慮，恐慌指數飆高，3日美股重跌，以輝達（NVIDIA）為首的AI、半導體族群跌勢慘重，台指期夜盤重挫687點，今天台股開盤恐承受賣壓。

台股3日持續量縮震盪，集中市場指數終場下跌142.89點，收在當日最低點22092.21點；成交值萎縮至新台幣2903.89億元，也創下今年2月以來單日最低量。

美國供應管理協會ISM週二公布8月製造業指數雖從7月的46.8升至47.2，但仍低於經濟學家預期的47.5，連續第5個月不及50榮枯線，引發經濟降溫疑慮，美股4大指數全面重挫。

道瓊工業指數3日大跌626.15點或1.51%，收在40936.93點；標普500指數下挫119.47點或2.12%，收5528.93點。以科技股為主的那斯達克指數重摔577.33點或3.26%，收在17136.30點；費城半導體指數大跌399.82點或7.75%，收4759點。

個股方面，輝達暴跌11.37美元或9.53%，收在108美元，引發AI、半導體族群重摔；超微（AMD）下跌11.62美元或7.82%，收在136.94美元；高通（Qualcomm）下跌12.06美元或6.88%，收在163.24美元；台積電ADR大跌11.21美元或6.53%，收在160.49美元。

法人表示，台股近期面臨季線壓力，量能急凍，等待多空對決。隨著昨晚美股重跌，台指期夜盤暴跌687點，台股今天恐回測月線22022點，甚至面臨半年線約21577點的保衛戰。

未來觀察重點包括，6日美國將公布非農就業報告和失業率，進一步確認經濟情況；另外，蘋果10日將舉行新品發表會，預料推出全新的iPhone16系列，搭配新的Apple Intelligence功能，也將牽動國內蘋果供應鏈表現。