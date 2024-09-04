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劉德音嘆：在美建廠才知 沒單一窗口的苦
護國神山台積電是各國爭相邀請前往設廠的對象，但台積電前董事長劉德音表示，在美國亞利桑那州建廠的過程並不順遂，更盛讚新竹科學園區單一窗口的優勢，「最近在美國建廠就知道，沒有單一窗口的痛苦。」
劉德音昨受邀至行政院經濟發展委員會顧問會議發表專題演講，談及台積電的成功，他表示，關鍵就在於利用台灣本地有紀律的工程師文化、只做半導體製造的商業模式、以世界市場為目標，以及新竹科學園區的設立，與上下游協力廠商的投入；建立創新文化，鼓勵與社會聯結。
劉德音表示，台積電在一九八七年營運，但一九八○年竹科早已經成立，當時就有很多國外人才，也有很多新創公司從新竹起步，而竹科設立的基本概念就是單一窗口，過去在美國建廠的經驗就可以知道沒有單一窗口的痛苦。
劉德音進一步指出，台積電的美國廠最近有好的結果，只是過程中公私協力非常困難，而這方面是台灣的優勢。不管是新加坡或是大陸，都想學習台灣這套優勢，也希望台灣以後能做得比他們這些學習者更好。
劉德音也認為，台灣許多成功的產業都歸因於有高度彈性的協力廠商的投入，共同發揮整體的競爭力，台灣特有的工程師文化、交通運輸、資通網路以及公私協力的能力，是建立產業生態系的優勢，但不要對過去的事情驕傲，「要留意領先的人，進步的速度是不是比追趕的要快，這才是真正的領先。」
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