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聯發科執行長蔡力行 化身天璣9400最佳銷售員

經濟日報／ 記者鐘惠玲╱台北報導

聯發科（2454）執行長蔡力行昨（3）日出席比利時微電子研究中心（imec）舉行的「ITF Taiwan 2024技術論壇」，化身最佳銷售員，在與imec總裁暨執行長范登霍夫（Luc Van den hove）對談時，不忘為聯發科最新一代5G旗艦晶片天璣9400打廣告，強調下個月（10月）會亮相。

研調機構Canalys的最新資料顯示，今年第2季手機處理器晶片市場中，聯發科持續處於領先地位，出貨量超過1.15億顆，約年增7％。

蔡力行表示，聯發科以手機晶片所為人熟知，但公司同時也朝更多面向布局，包括車用、安謀（Arm）架構運算、資料中心AI晶片應用等。

天璣9400將是聯發科首款採用3奈米製程生產的晶片，配置安謀（Arm） v9核心並搭配全大核架構，預期性能與能耗效率顯著提升。近期有市場傳聞提到，接下來天璣9400將搭載安謀最新的Immortalis-G925 GPU，在3D Mark專案實測中，GPU性能相比競品提升30％，而在同等跑分成績下，其功耗降低40％。

聯發科最近一次法說會中指出，客戶對於天璣9400的反應相當正面，這款晶片首波導入的機型數量比天璣9300更多，有信心2024年旗艦產品營收成長超過50％。

晶片 聯發科

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