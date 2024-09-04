台積電推動矽光子規格倡議 合作夥伴上詮浮出檯面
台積電（2330）登高一呼，推動矽光子規格倡議，其合作夥伴也正式浮出檯面。光通訊廠上詮（3363）總經理胡頂達昨（3）日證實，正與台積電緊密合作，在共同封裝光學元件（CPO）布局上，跟隨台積電時程推進，預計2025年完成驗證並小量生產、2026年起放量。
先前市場即傳出，上詮與台積電及輝達（NVIDIA）共同開發光通道和IC連接技術，有機會取得輝達訂單。而台積電釋出的矽光子生態系夥伴名單，上詮也入列其中，證實其獲台積電相中，攜手布局矽光子領域的傳言。
上詮為目前檯面上唯一與台積電在CPO方面有合作關係的光通訊廠。隨著台積電推動規格協議，胡頂達說，產業界均追隨台積電的步伐推進。
胡頂達表示，上詮在矽光子領域主要著墨光纖與矽光子晶片連接的連接器，「扮演中間關鍵性的角色」，目前正在與客戶端進行設計與驗證，客戶主要是IC設計廠，應用領域為高速運算等，相關產品預計2026年、2027年就會陸續放量。
上詮在CPO領域進度冠居國內光通訊廠，已完成相關技術研發，結合半導體封裝自動化生產技術，進行光纖陣列連接器製程的量產準備，具備CPO產品設計與製程開發能力。
談到產業現況，胡頂達表示，第2季起光通訊產業景氣明顯回升，客戶庫存也已去化至相對低檔水位，營運轉趨穩健，下半年需求會明顯增溫，營運將優於上半年。
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