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富采、貿聯扮矽光子產業另一個火車頭

經濟日報／ 記者李珣瑛李泠秭蕭君暉╱新竹、台北報導

台積電（2330）與日月光（3711）投控同聲按讚矽光子後市之際，富采（3714）、貿聯-KY（3665）也扮台灣矽光子產業另一火車頭，將串聯工研院、經濟部，結合台灣產官研界能量，把矽光子推向國際搭橋，第一站要與荷蘭官方力挺的積體光學生態系加速器 PhotonDelta等合作，擴大台灣光通訊領域的威力。

富采集團為三五族光電半導體整合解決方案供應商，公司表示，已在車用、先進顯示、智能感測與新興市場3＋1新發展策略中，光通訊更是其發展重點之一，內部正在積極發展InP雷射、VCSEL雷射及Micro LED等三大光源技術。

貿聯是高速傳輸線的領導廠商，董事長梁華哲日前表示，下世代的高速傳輸技術，將會應用半導體製程與光的技術，甚至涉及一些材料與散熱改變，先前已有客戶很積極的與其合作開發，目前貿聯既有事業群也有一組團隊負責。另外貿聯旗下的INBG部門，本來就有800G以上的高速傳輸產品，也同時在研發下世代不同的解決方案。

在經濟部產發署支持下，工研院與台灣光電暨化合物半導體產業協會（TOSIA）將於明（5）日舉行「國際矽光子產業搭橋合作簽署發布會」，會中邀請富采、貿聯等台廠，與荷蘭積體光學生態系加速器 PhotonDelta、歐洲光子領導協會EPIC，及荷蘭專業光子晶片封裝領導商Phix等進行對接，要透過產官研三方合作，以產業組織搭橋，促成臺灣與荷蘭及歐洲對應產業組織、半導體廠商成功鏈結。

半導體 荷蘭 貿聯

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