快訊

輝達挫逾9%！經濟衰退之憂再起 道瓊崩626點、台積電ADR重摔6.53%

柯文哲政治獻金假帳風暴擴大 李文宗轉列被告200萬交保、受電子監控

100家台廠參加SEMICON展 工具機鏈串聯歐日半導體

經濟日報／ 記者宋健生╱台中報導
台灣國際半導體展4日起登場，工具機暨零組件廠揪團參展，扮演半導體業關鍵推手。圖／聯合報系資料照片
台灣國際半導體展4日起登場，工具機暨零組件廠揪團參展，扮演半導體業關鍵推手。圖／聯合報系資料照片

台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2024）今（4）日起登場，工具機暨零組件廠揪團參展，扮演半導體業關鍵推手。繼國內多家指標工具機廠結盟歐美半導體設備巨頭之後，又傳出將與日本半導體設備業者合作，形成台歐日大串聯，助攻全球半導體。

今年在台灣機械公會爭取與主導下，半導體展首度設立「精密機械專區」，讓半導體業者能了解台灣精密機械與工具機在智慧製造及串聯半導體設備供應鏈的實力。

機械公會初步統計，今年參展的會員廠商超過100家，包括上銀（2049）、大銀（4576）、東台（4526）、氣立（4555）、健椿（4561）、君帆等，將結盟歐美半導體設備大廠，搶攻千億商機。

此次參展的工具機鏈廠商，將發表創新半導體設備技術，強攻晶圓製造、先進封裝等領域，並結盟艾司摩爾（ASML）、美國應用材料（AMAT）、科林（LAM）、科磊（KLA）等國際半導體設備大廠，躋身供應鏈。

其中，上銀集團旗下上銀及大銀是全球前三大半導體設備供應商，今年將展出晶圓機器人、晶圓移載系統EFEM等，標榜可結合高精密奈米級平台（Stage）以+-2奈米的伺服穩定度，在晶圓封裝、檢測等關鍵製程為客戶提供整體解決方案。

上銀董事長卓文恒表示，台積電在日本設廠後，帶動相關設備與關鍵零組件需求，上銀及大銀近期日本接單均明顯增加。

東台近年積極拓展半導體布局，將展出最新「晶圓平坦化解決方案」，並重磅推出全新單軸晶圓減薄機，特別適合用於第三代半導體碳化矽晶圓及其他硬脆材質加工。

健椿推出半導體設備廠所需的晶圓切割主軸，去年以來持續放量。百德近年積極布局半導體、新能源等新領域，子公司Winbro半導體前端晶圓雷射鑽孔設備已切入美國半導體大廠供應鏈。

台灣工具機暨零組件公會也邀集百德、福裕、永進、銅翌、鍵和、普森等六家廠商，共同組成「SMART TEAM」，提供半導體設備解決方案。

上銀 矽晶圓 第三代半導體

延伸閱讀

兼顧Digital x Green TEL翻轉 AI世代半導體製造

志聖、均豪認購閃亮

台積電第二季晶圓代工市占衝高至62.3% 仍穩坐龍頭

家登五大產品線明年齊發功 明年營收挑戰百億元

相關新聞

劉德音點將資料庫產業 強調冷卻技術是重要環節

台積電前董座劉德音（3）日表示，（AI）資料庫、半導體、太空、綠能、電動車、生技是台灣六大優勢產業，資料庫產業更是「最近...

劉德音談海外設廠…台積赴美 沒單一窗口很痛苦

台積電前董事長劉德音昨（3）日出席行政院經濟發展委員會顧問會議發表演說，不諱言台積電前進美國亞利桑那州建廠過程並不順遂，...

鴻海董座看後市 劉揚偉：下半年景氣不錯

鴻海董事長劉揚偉昨（3）日出席行政院經濟發展委員會首次顧問會議，會前被問到對今年下半年景氣看法時豎起大拇指說「不錯」。他...

液冷軍團 技嘉、盟立先發

台積電前董座劉德音昨（3）日疾呼冷卻技術重要性，相關技術是使台灣做到「讓世界非靠台灣不可」的途徑之一。台積電表態，致力於...

台積、日月光點讚矽光子 SEMI 產業聯盟成軍

AI與高效能運算（HPC）推升矽光子需求大增，半導體兩大巨頭台積電、日月光投控昨（3）日同聲按讚矽光子後市。國際半導體產...

台積電推動矽光子規格倡議 合作夥伴上詮浮出檯面

台積電登高一呼，推動矽光子規格倡議，其合作夥伴也正式浮出檯面。光通訊廠上詮總經理胡頂達昨（3）日證實，正與台積電緊密合作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。