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聯發科CEO蔡力行：AI資料中心需求多又快

經濟日報／ 記者鐘惠玲╱台北報導
聯發科執行長蔡力行。 聯合報系資料庫
聯發科執行長蔡力行。 聯合報系資料庫

聯發科（2454）執行長蔡力行昨（3）日表示，AI資料中心相關需求來得比預期多又快，這對於半導體業來說是大好機會，聯發科也會和AI伺服器相關生態系建立更緊密的合作關係。

台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2024）今天起登場，展前一系列活動陸續開跑，在全球半導體居領先地位的比利時微電子研究中心（imec）昨天舉行「ITF Taiwan 2024技術論壇」，蔡力行出席並與imec總裁暨執行長范登霍夫（Luc Van den hove）對談，釋出以上觀點。

談到台積電赴德國設廠，范登霍夫受訪表示，台積電根留台灣，並赴歐洲與主要客戶合資設廠，並與汽車製造商保持密切聯繫，「是一個非常明智的策略」，對imec而言，也將是一個擴大合作關係的機會。

蔡力行談話重點
蔡力行談話重點

范登霍夫認為，半導體產業如聯發科在台灣發展，擁有上下游生態系眾多夥伴，確實是項優勢。

蔡力行指出，聯發科跟生態系業者一起合作，希望賦能客戶端能在多個場域發展生成式AI應用服務，目前聯發科有多方面技術布局，能提供完整解決方案。聯發科更將高效能運算（HPC）延伸至汽車晶片，並與輝達（NVIDIA）合作，另外也對於異質運算與高速傳輸領域如224G SerDes 矽智財（IP）等有所投入。

除了邊緣裝置相關生態系，蔡力行也提到，台灣還有另一生態系，也就是AI伺服器相關生態系，彼此也可以有更緊密的合作，合力推動系統的發展。

關於AI資料中心，蔡力行說，相關需求來得比預期多又快，這對於半導體業來說是大好機會，從IP、IC設計、晶圓代工與封裝等帶來挑戰，但同時伴隨著巨大的機會。

聯發科先前提到，擁有資料中心的企業，為了降低整體擁有成本，都有採用客製化晶片的強烈需求。聯發科透過有彈性的特殊應用IC（ASIC）商業模式，提供優異的IC整合能力、先進製程與封裝的技術能力，以及領先的多項高速傳輸IP，來滿足客戶需求，也尋求更多AI加速器與安謀（Arm）架構CPU的生意機會。


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