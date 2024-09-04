鴻海董座看後市 劉揚偉：下半年景氣不錯
鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（3）日出席行政院經濟發展委員會首次顧問會議，會前被問到對今年下半年景氣看法時豎起大拇指說「不錯」。他也在會中建議政府以平台化策略，打造全新產業生態系，創造最大價值。
劉揚偉為經發會顧問，並擔任「均衡台灣」小組共同召集人。與會人士轉述，劉揚偉於會中提出建言，他認為台灣目前是全球AI、半導體產業的受益者，應該借力使力扶持新興產業，例如軟體、生成式AI、智慧城市與電動車，並以平台化策略打造全新產業生態系，創造最大價值。
劉揚偉建議，台灣在硬體產業已經很厲害，產官學研應要有「軟體為主，硬體為輔」策略，為台灣下一代打造更好的空間。例如利用智慧城市把垂直領域的應用串聯起來，帶動軟體產業。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 【抽獎】4次中獎機會！粉紅AI主播徵名 看影片取名拚萬元大獎
📢 獨／快來辦！期間限定5G不限速吃到飽699元 免用4G資費規則一次看
📢 蘋果今年推2款iPad！平價版iPad 11有祕密武器 這款拚最小AI平板電腦
📢 萬事問Google老了！年輕人改用這款APP 大讚「火速解決問題又有流量」
📢 LINE免費貼圖6款來了！16隻寶可夢作伴到2025過年 還有蠟筆小新和柴犬必載
📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言