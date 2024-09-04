鴻海董座看後市 劉揚偉：下半年景氣不錯

鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（3）日出席行政院經濟發展委員會首次顧問會議，會前被問到對今年下半年景氣看法時豎起大拇指說「不錯」。他也在會中建議政府以平台化策略，打造全新產業生態系，創造最大價值。

劉揚偉為經發會顧問，並擔任「均衡台灣」小組共同召集人。與會人士轉述，劉揚偉於會中提出建言，他認為台灣目前是全球AI、半導體產業的受益者，應該借力使力扶持新興產業，例如軟體、生成式AI、智慧城市與電動車，並以平台化策略打造全新產業生態系，創造最大價值。

劉揚偉建議，台灣在硬體產業已經很厲害，產官學研應要有「軟體為主，硬體為輔」策略，為台灣下一代打造更好的空間。例如利用智慧城市把垂直領域的應用串聯起來，帶動軟體產業。