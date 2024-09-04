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劉德音談海外設廠…台積赴美 沒單一窗口很痛苦
台積電（2330）前董事長劉德音昨（3）日出席行政院經濟發展委員會顧問會議發表演說，不諱言台積電前進美國亞利桑那州建廠過程並不順遂，「沒有單一窗口很痛苦」，他讚揚新竹科學園區的單一窗口制度，是台灣公私協力表現好的示範，是台灣真正的優勢。
劉德音提到台積電，讓外界回想起在今年股東會上，劉德音回應小股東「該買什麼股票」的問題，妙回「智慧有限，所以建議買台積電」。近期台積電股價從先前高點1,080元回落至昨日收盤價940元，媒體問及還可以買台積電嗎？劉德音笑著比讚，並信心喊話「不用擔心。」
劉德音昨日以經發會顧問及創新經濟小組共同召集人身分出席會議，並發表演說。他以台積電為例，在發展過程選定台灣優勢，避開劣勢，包含利用台灣本地有紀律的工程師文化、只做半導體製造的商業模式、以世界市場為目標，加上新竹科學園區的設立與上下游協力廠商的投入，建立創新文化。
劉德音進一步說，台灣1980年設立科學園區，台積電1987年成立，當時科學園區已經引進很多國外人才，很多新創公司從新竹起步，特別要提的是，新竹科學園區設立的基本概念就是單一窗口。
他強調：「我最近在美國建廠就知道，沒有單一窗口的痛苦。」台積電美國廠最近有好的結果，但過程中公私協力非常困難，而台灣公私協力表現好，讓新加坡、中國大陸也立刻把台灣這套學過去。
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