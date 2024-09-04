液冷軍團 技嘉、盟立先發

台積電（2330）前董座劉德音昨（3）日疾呼冷卻技術重要性，相關技術是使台灣做到「讓世界非靠台灣不可」的途徑之一。台積電表態，致力於製程系統的節能與減碳作業，偕同技嘉（2376）、盟立（2464）等夥伴展開針對浸沒式液冷散熱技術的深度合作開發計畫，導入廠區運作。

技嘉是台積電浸沒式液冷散熱的合作夥伴，其解熱技術深獲業界激賞。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳之前在台北國際電腦展（COMPUTEX）造訪技嘉攤位時，不僅大讚「GIGABYTE No.1（技嘉第一）」，並盛讚技嘉展出的單相浸沒式液冷產品：「This is the future！（這就是未來）」。

黃仁勳欽點，讓浸沒式液冷技術更受市場關注。技嘉透過旗下子公司技鋼深入布局浸沒式液冷技術，掌握優勢，技嘉總經理李宜泰強調，今年將迎來客戶「強力部署期」。

盟立表示，集團透過持續研發與創新技術，不斷優化雙相浸沒式冷卻解決方案，聚焦提高能效、降低運營成本、並支持環境可持續性。特別是通過智能整合系統的創新應用，如結合智能化搬運系統、智慧雙相散熱系統，及戰情室（OCC）即時監控的特點，既提升資料中心的運營效率與可靠性，同時也提高管理的智慧化水準。