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柯文哲政治獻金假帳風暴擴大 李文宗轉列被告200萬交保、受電子監控

經長：AI軟體業拚進三強

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部長郭智輝昨（3）日出席「2024台灣全球招商暨市場趨勢論壇」致詞表示，政府積極推動五大信賴產業，期許未來四年內達9兆元產值。他也表示，希望持續培育人才，目標推動台灣AI軟體產業達世界前三名。

郭智輝表示，台灣面積相當於歐洲的荷蘭、美國的馬里蘭州，但擁有全世界最完整的產業聚落，在半導體領域更明顯，特別在晶圓代工及晶片封測領域高居全球第一，展現台灣在半導體供應鏈的關鍵地位。

迎接AI創新應用浪潮，郭智輝引述輝達執行長黃仁勳的話「AI時代來臨，而台灣就在中心」，包括輝達及超微等多家國際晶片大廠用行動選擇台灣，陸續在台設立研發中心，這是強強聯手雙贏策略，助攻彼此在AI領域站穩世界的領先優勢。

郭智輝表示，政府積極推動五大信賴產業，期許未來四年內達9兆元產值，其中半導體產值新增2.6兆元，AI目標產值在2026年破兆元。

AI 半導體 輝達

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