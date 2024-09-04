經長：AI軟體業拚進三強
經濟部長郭智輝昨（3）日出席「2024台灣全球招商暨市場趨勢論壇」致詞表示，政府積極推動五大信賴產業，期許未來四年內達9兆元產值。他也表示，希望持續培育人才，目標推動台灣AI軟體產業達世界前三名。
郭智輝表示，台灣面積相當於歐洲的荷蘭、美國的馬里蘭州，但擁有全世界最完整的產業聚落，在半導體領域更明顯，特別在晶圓代工及晶片封測領域高居全球第一，展現台灣在半導體供應鏈的關鍵地位。
迎接AI創新應用浪潮，郭智輝引述輝達執行長黃仁勳的話「AI時代來臨，而台灣就在中心」，包括輝達及超微等多家國際晶片大廠用行動選擇台灣，陸續在台設立研發中心，這是強強聯手雙贏策略，助攻彼此在AI領域站穩世界的領先優勢。
郭智輝表示，政府積極推動五大信賴產業，期許未來四年內達9兆元產值，其中半導體產值新增2.6兆元，AI目標產值在2026年破兆元。
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