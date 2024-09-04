劉德音點將資料庫產業 強調冷卻技術是重要環節

台積電（2330）前董座劉德音（3）日表示，（AI）資料庫、半導體、太空、綠能、電動車、生技是台灣六大優勢產業，資料庫產業更是「最近突然天上掉下來的大禮物，千萬不要放棄」，他更點名冷卻技術是資料庫產業重要環節，盼台灣能在冷卻方法持續發展研究，做到讓世界非靠台灣不可。

行政院經濟發展委員會顧問會議昨日召開，劉德音專程自美國返台，以共同召集人身分出席，並以「從公司經營看國家的經濟發展」為題發表演講。

劉德音提到，美國現在所有的政策討論都一分為二，導致於所有人的思想都被框住，沒有辦法有好奇心，台灣也有這種危險，因此不要把任何議題框在親中、親美，要充分討論讓台灣強大的方法。

劉德音談話重點

劉德音認為，要推動台灣經濟發展，應該看清楚台灣的優勢與劣勢，並利用台灣的相對優勢發展具有競爭力的公司，例如半導體、太空、綠能、電動車、資料庫、生技等產業鏈，持續發展可不斷創新的關鍵元件。

他強調，資料庫對台灣來說，是「最近突然天上掉下來的大禮物，千萬不能放棄」，冷卻更是當中的重要環節，如果台灣能在冷卻方法持續研究，就可以做到「讓世界非靠台灣不可」。

業界人士分析，在劉德音之前，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳已公開表態對AI世代液冷散熱的重視，劉德音昨天也大聲疾呼冷卻的重要性，凸顯解熱商機龐大，台廠已在相關領域陸續布局，後市可期。

劉德音說，台灣市場太小，產品必須要有大的發展潛力，所以除了創造下一個台積電，或是下一個對台灣的重要產業，目標是要看能不能成為世界供應者。

另外，過去講代工或是品牌，這不重要，這是歐美的思考方式，台灣就是要做到「世界需要台灣」，世界承認台灣產業的附加價值。

談到AI，劉德音直言，AI技術絕對是未來產業升級的契機，尤其台灣八、九成產業都是中小企業，建議政府積極輔導具有知識領域的AI應用服務公司，並加速AI在各個中小型產業應用，建立應用AI的管理方法及商業模式，以提升全民生產力。