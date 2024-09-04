特斯拉自駕小黃帶旺光學廠 大立光、亞光將吃補

彭博報導，特斯拉將於10月10日發表其最受矚目的首款無人自駕計程車Robotaxi。法人看好，Robotaxi將掀起無人自駕車新一波熱潮，無人自駕車最關鍵的元件在於代表車輛「眼睛」的鏡頭，其鏡頭主要供應商大立光（3008）、亞光（3019）擔綱重責大任，營運跟著旺。

特斯拉原定今年8月8日推出Robotaxi，惟執行長馬斯克在7月的財報會議中，以「需要更多時間，更改部分車輛設計」為由，將推出時間推遲到今年10月，並強調Robotaxi的部署時間取決於技術進步和監管部門的核准。

特斯拉無人自駕計程車Robotaxi概要

彭博引述知情人士消息報導，經延宕後，特斯拉拍板於10月10日在加州伯班克（Burbank）的華納兄弟探索公司電影製片廠發表Robotaxi。這次發表地點所在的電影製片廠別具意義，不僅占地110英畝，擁有29個攝影棚，更是《蝙蝠俠》、《六人行》、《宅男行不行》等美國高人氣影視作品拍攝地。

法人點名，大立光及亞光均為特斯拉鏡頭供應鏈，扮演Robotaxi在無人自駕關鍵「眼睛」角色，將跟上Robotaxi熱潮。

亞光董事長賴以仁看好下半年車載鏡頭成長動能，他表示，車載鏡頭去年營收占比約9.6%，今年7月車載鏡頭出貨量已達120萬顆，帶動單月營收衝上22.25億元，為近年新高，預估下半年單月都可維持百萬顆水準，今年車載營收占比有望拉高至13%至14%；至於車載鏡頭主要供貨歐美及少量日本市場。

據了解，特斯拉計劃推出自動駕駛計程車，最大特色沒有方向盤和踏板，完全依賴自動駕駛技術，該車型預計使用下一代架構和裝配線，顯著降低生產成本。

市場人士分析，特斯拉的全自動駕駛系統目的實現完全無人駕駛，該系統依賴AI和機器學習技術，透過軟體更新提升性能，其中，特斯拉的AI訓練超級計算機Dojo將發揮關鍵作用，提供強大計算能力來處理大量數據和複雜算法，提升自動駕駛系統性能。

馬斯克已宣示，特斯拉將「加倍押注」自家的Dojo超級電腦計畫。Dojo是用來訓練特斯拉自駕系統背後的機器學習模型，是基於自家開發的D1晶片。但實際上，特斯拉也一邊大買輝達的AI晶片來進行訓練。根據彭博資訊供應鏈估算資料，特斯拉占輝達營收約3.3%。

市場人士分析，汽車要發揮自動駕駛功能，必須像人類一樣有「大腦」跟「眼睛」。所謂大腦，包括自駕車的主控電腦，例如輝達透過GPU及AI打造的自駕車平台。「眼睛」也至為重要，主要依賴感測元件、車載鏡頭或毫米波雷達、光達鏡頭等，自駕等級提升到LV.4以上，必須搭配毫米波雷達或光達才能精準感測。