台灣大要繳回超額頻譜

台灣大哥大（3045）合併台灣之星衍生的超額頻譜議題終於告一段落，台灣大昨（3）日宣布，已完成台灣大與原台灣之星全部基地台整併，並完成900MHz頻段的縮頻作業，向數位發展部申請繳回5MHz x2頻譜。

國家通訊傳播委員會（NCC）先前通過台灣大合併台灣之星，但要求台灣大處理超額頻譜，後來NCC因台灣大未歸還頻譜及部分基地台使用頻率未符合網路設置計畫，前後共開罰940萬元。台灣大昨天申請繳回頻譜，適逢NCC今天委員會又要討論台灣大頻譜議題，是否停止罰鍰，受到關注。

台灣大行政救濟也持續進行。台灣大強調，5MHz x2頻譜當初以18.275億元高價標得，目前仍有7億元帳面價值，為免損及股東權益，台灣大獨立董事過半之董事會認為不應無償繳回頻譜，故遵董事會決議，經營團隊透過行政法院提請救濟。

台灣大表示，台灣大與台灣之星結合為「5G台灣隊」，雙方無線網路整併涉及三個世代、七個頻段，共超過2萬座基地台設備整合工程，歷經277天，動員超過3,000名工程人員，進行超過3萬站次工程作業，過程中確保千萬用戶續享無差異化，且更優質的無線網路品質，同時大幅提升整體網路涵蓋與頻譜效率並減少碳排放，為永續恪盡心力。

台灣大指出，「5G台灣隊」整合雙方七個頻段的頻率資源後，全體千萬用戶上網體驗都將有感提升；在網路覆蓋上，經重新配置重覆涵蓋的基地台並進行擴建，已提升偏鄉村里覆蓋率至超過99%；截至今年8月底，基站用電相較於整合前累計節省4,767萬度用電。