輝達 H200 拉貨增 帶旺台鏈

市調機構集邦科技昨（3）日表示，輝達核心產品Hopper GPU需求提升，推升資料中心業務，帶動輝達2025年第二會計年度營收達300億美元。根據供應鏈調查結果顯示，近期雲端服務供應商和代工客戶將提高對H200拉貨需求，預期該GPU今年第3季後成為供貨主力。輝達資料中心AI伺服器供應商包括鴻海（2317）、廣達、英業達、緯穎與緯創等受惠。

集邦估計，2024年輝達的GPU產品線有近90%屬Hopper平台，包括H100、H200，以及針對中國大陸客戶的特規版H20，還有GH200方案。預期自今年第3季後，輝達對H100採不降價策略，待客戶舊案出貨完後將自然淘汰，而改以H200為市場供貨主力。