緯創蓋超大AI資料中心 旗下緯穎將迎來大單

代工大廠緯創（3231）與AI新創公司Zettabyte昨（3）日宣布進行策略聯盟，將共同建置超大規模AI資料中心，這也象徵緯創揮軍拓展AI布局，伴隨超大規模AI資料中心建置啟動，將催生龐大的伺服器建置需求，緯創及集團旗下緯穎將同步迎來AI伺服器大單。

緯創並未揭露投資金額與持股比例。緯創董事長林憲銘指出，與Zettabyte合作的建置超大規模資料中心，將採用最先進的液冷系統，有助提升資料中心效率。

緯創揮軍超大規模AI資料中心

業界人士指出，緯創與Zettabyte共同建置超大規模AI資料中心，未來大部分的AI伺服器硬體設備訂單，預期將會由緯創承接，而同集團的緯穎也可望以先進液冷技術拿下相關訂單。

緯穎布局散熱系統多年，持續深化AI伺服器代工優勢，積極耕耘空氣冷卻、液冷、浸沒式冷卻技術，今年在台北國際電腦展上，緯穎也展示與緯創合作開發、採用先進液冷技術的成果。

Zettabyte董事長邰中和表示，很高興能與緯創建立夥伴關係，透過結合雙方的專業領域和基礎設施即服務（IaaS），共同建置世界級的AI運算設施，促進台灣、亞太地區和中東等地在AI領域的創新及發展。

Zettabyte指出，看好此次雙方合作可滿足台灣和亞太地區對AI運算日益增加的需求，促進AI人才發展。此外，AI資料中心也可望對增進台灣AI基礎設施發揮關鍵作用，以因應半導體、醫療、金融、製造和智慧城市等各種應用開展。

Zettabyte表示，將借重緯創在資通訊（ICT）技術相關的優異產品、服務和經驗，並結合輝達先進AI硬體平台，合作打造台灣超大規模的AI資料中心，預期對提升台灣AI生態系的全球地位都將帶來正面效益。

Zettabyte為AI新創公司，以台灣為出發點，致力於開發優異的AI資料中心軟體解決方案。董事長邰中和大有來頭，他是宏碁創辦人之一，曾任是方電訊董事長、立錡科技董事長。