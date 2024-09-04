快訊

輝達挫逾9%！經濟衰退之憂再起 道瓊崩626點、台積電ADR重摔6.53%

柯文哲政治獻金假帳風暴擴大 李文宗轉列被告200萬交保、受電子監控

緯創蓋超大AI資料中心 旗下緯穎將迎來大單

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
緯創董事長林憲銘。 聯合報系資料照
緯創董事長林憲銘。 聯合報系資料照

代工大廠緯創（3231）與AI新創公司Zettabyte昨（3）日宣布進行策略聯盟，將共同建置超大規模AI資料中心，這也象徵緯創揮軍拓展AI布局，伴隨超大規模AI資料中心建置啟動，將催生龐大的伺服器建置需求，緯創及集團旗下緯穎將同步迎來AI伺服器大單。

緯創並未揭露投資金額與持股比例。緯創董事長林憲銘指出，與Zettabyte合作的建置超大規模資料中心，將採用最先進的液冷系統，有助提升資料中心效率。

緯創揮軍超大規模AI資料中心
緯創揮軍超大規模AI資料中心

業界人士指出，緯創與Zettabyte共同建置超大規模AI資料中心，未來大部分的AI伺服器硬體設備訂單，預期將會由緯創承接，而同集團的緯穎也可望以先進液冷技術拿下相關訂單。

緯穎布局散熱系統多年，持續深化AI伺服器代工優勢，積極耕耘空氣冷卻、液冷、浸沒式冷卻技術，今年在台北國際電腦展上，緯穎也展示與緯創合作開發、採用先進液冷技術的成果。

Zettabyte董事長邰中和表示，很高興能與緯創建立夥伴關係，透過結合雙方的專業領域和基礎設施即服務（IaaS），共同建置世界級的AI運算設施，促進台灣、亞太地區和中東等地在AI領域的創新及發展。

Zettabyte指出，看好此次雙方合作可滿足台灣和亞太地區對AI運算日益增加的需求，促進AI人才發展。此外，AI資料中心也可望對增進台灣AI基礎設施發揮關鍵作用，以因應半導體、醫療、金融、製造和智慧城市等各種應用開展。

Zettabyte表示，將借重緯創在資通訊（ICT）技術相關的優異產品、服務和經驗，並結合輝達先進AI硬體平台，合作打造台灣超大規模的AI資料中心，預期對提升台灣AI生態系的全球地位都將帶來正面效益。

Zettabyte為AI新創公司，以台灣為出發點，致力於開發優異的AI資料中心軟體解決方案。董事長邰中和大有來頭，他是宏碁創辦人之一，曾任是方電訊董事長、立錡科技董事長。

AI 緯創

延伸閱讀

緯創結盟Zettabyte 在台建置超大規模資料中心

Zettabyte 攜手緯創 建置台灣第一座超大規模 AI 資料中心

緯創攜手 Zettabyte 打造台灣首座超大規模AI資料中心

緯創攜手Zettabyte建台灣超大規模資料中心

相關新聞

劉德音點將資料庫產業 強調冷卻技術是重要環節

台積電前董座劉德音（3）日表示，（AI）資料庫、半導體、太空、綠能、電動車、生技是台灣六大優勢產業，資料庫產業更是「最近...

劉德音談海外設廠…台積赴美 沒單一窗口很痛苦

台積電前董事長劉德音昨（3）日出席行政院經濟發展委員會顧問會議發表演說，不諱言台積電前進美國亞利桑那州建廠過程並不順遂，...

鴻海董座看後市 劉揚偉：下半年景氣不錯

鴻海董事長劉揚偉昨（3）日出席行政院經濟發展委員會首次顧問會議，會前被問到對今年下半年景氣看法時豎起大拇指說「不錯」。他...

液冷軍團 技嘉、盟立先發

台積電前董座劉德音昨（3）日疾呼冷卻技術重要性，相關技術是使台灣做到「讓世界非靠台灣不可」的途徑之一。台積電表態，致力於...

台積、日月光點讚矽光子 SEMI 產業聯盟成軍

AI與高效能運算（HPC）推升矽光子需求大增，半導體兩大巨頭台積電、日月光投控昨（3）日同聲按讚矽光子後市。國際半導體產...

台積電推動矽光子規格倡議 合作夥伴上詮浮出檯面

台積電登高一呼，推動矽光子規格倡議，其合作夥伴也正式浮出檯面。光通訊廠上詮總經理胡頂達昨（3）日證實，正與台積電緊密合作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。