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和碩2023年綠電比被緯創、鴻海超車 童子賢為何還給讚？

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
和碩科技董事長童子賢。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
和碩科技董事長童子賢。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影

和碩（4938）集團力行減碳，綠色和平組織2023年底公布國際供應鏈脫碳報告，和碩列居台灣供應鏈第1（依據2022年數據），全球則第6名，2023年根據電子五哥自行揭露數據，緯創（3231）、鴻海（2317）竟超車和碩，和碩董事長童子賢表示：不介意同業綠電比超車，這意味電子五哥減碳積極度遠高於台灣平均努力。

2022年和碩綠電使用率名列前茅，根據綠色和平組織公布「2023國際供應鏈脫碳報告:消費性電子供應商氣候表現評比」，2家臺灣企業綜合表現名列前茅，包含半導體龍頭台積電（2330）、組裝大廠和碩，在再生能源使用率上，和碩19.42%位居台灣第一，領先台積電跟鴻海，且減碳比率26.29%也同樣領先。

不過一年內，電子五哥再生能源使用量均大幅成長，2022年和碩綠電使用比例為19%，2023年已經躍升到46.7%，成長2倍多，而根據各企業永續報告書自行揭露綠電用比數據（尚未經第三方機構驗證）來說，緯創跟鴻海都大幅超前，分別達62%及61%，仁寶（2324）也有47%，對於和碩排名落居第三跟仁寶並列，鴻海跟緯創大步邁進，童子賢不以為意，強調「要給同業一個讚」。

電子五哥泛指廣達（2382）、緯創、和碩、仁寶、英業達（2356）5大EMS業者，童子賢說，台灣資訊業和大型製造業都很爭氣，業者的綠電使用比例從約20%提升到約47%，意味在全球也能排入前20強，是具體實踐減少碳排承諾，投入減碳的努力程度遠高於台灣社會。

和碩 童子賢 綠電

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