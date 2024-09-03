影／imec執行長：台積電在德國設廠可擴大當地客戶關係
比利時微電子研究中心（imec）執行長范登霍夫（Luc Van den hove）今日在SEMICON台灣2024國際半導體展期間接受媒體訪問提到，台積電（2330）在製造領域領先全球，樂見並恭喜其在德國設廠將可擴大與當地客戶的合作關係，強化供應鏈韌性，對全球經濟做出最大貢獻，並預期核心仍永遠會在台灣，台灣擁有強大且具競爭力的半導體產業，imec有幸與台積電、世界先進（5347）、聯電（2303）及鴻海（2317）集團等多家公司合作，並台灣多所學校簽訂雙學位協議，包括清華大學、台灣大學等合作。
imec聚焦在半導體科技最前端的研發創新，包括台積電、聯電、聯發科（2454）以及南韓三星、美國英特爾（Intel）等全球重要半導體業者，都是imec客戶，它同時也是歐洲聯盟（EU）推動晶片自主的要角。睽違6年，imec今天在台北恢復舉辦ITF Taiwan 2024技術論壇。
而范登霍夫自 2009年 7月 1日起掌舵全球領先的半導體與數位科技研發中心imec，擁有比利時魯汶大學電機工程博士學位，自 1984 年加入imec，即專注投入於半導體先進製程研究。在其逾 35 年的職業生涯中，他曾擔任數個關鍵性的角色，包括微影技術部門經理、單元製程研發 Director 及矽製程與元件技術部門 VP 等，完整經歷了 imec 在半導體研發製程上數個重要的歷程碑。
2007 年，他晉升為 EVP 兼 COO，作為國際知名的半導體科技專家，Dr. Luc Van den hove 發表超過200 篇學術論文與會議報告，在業界及學術界皆享有崇高的聲譽。2023 年，他獲頒有「半導體界諾貝爾獎」美譽的 Robert N.Noyce 獎章，表彰其在建立全球奈米電子技術研究生態系統的傑出貢獻，尤其在整合高效能運算、人工智慧、健康醫療等多元領域方面的卓越成就。
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