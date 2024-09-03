才剛抱回「終生成就獎」！施振榮再獲英NICA頒「全球智壽大使」殊榮
宏碁（2353）創辦人施振榮再傳喜訊，幾天前他才剛在「台灣創投年會」上，獲頒「終身成就獎」的殊榮，而施先生辦公室3日則再公布，接獲英國國家長壽創新研究中心（NationalInnovation Centre Ageing, NICA）通知，由於施創辦人長期推廣王道、積極推動台灣產業轉型升級，提升台灣在國際上的永續競爭力，因此大會主辦方決議頒發施振榮「全球智壽大使證書」的殊榮。
事實上，施振榮作為宏碁的創辦人，也被市場視為台灣電子製造產業的先驅之一，不僅是宏碁集團的創辦人、同時也作為智榮基金會的「董事長」，而這次英國國家長壽創新研究中心，除了頒發「全球智壽大使證書」也將施振榮作為英國NICA的「第11 位智壽大使」，而施振榮也成為十一位分散於全球的大使中「首位」亞洲人。
而他長期推廣王道，積極推動台灣產業轉型升級，提升台灣在國際上的永續競爭力，並站在文化與科技的平台兩端，扮演文化科技整合的推動者，跨域創造價值，未來他將扮演智壽大使，協助催生台灣⾧壽科技產業在國際市場佔有一席之位。而此次頒獎典禮將找來包括「現任行政院副院長鄭麗君現身致詞。
對此，主辦單位規劃於9月12日下午在政大公企中心召開「全球智壽大使」的頒授儀式，現場除找來鄭麗君之外，還邀請國科會主任委員吳誠文、經濟部次長連錦漳等代表到場祝賀，而英國國家長壽創新研究中心執行長康琳 Voice與副院長 NICA也將親自跨海來台，除了將親手將「全球智壽大使證書」頒發給施振榮，也期許他繼續協催生台灣⾧壽科技產業的發展。
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