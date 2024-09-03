才剛抱回「終生成就獎」！施振榮再獲英NICA頒「全球智壽大使」殊榮

宏碁（2353）創辦人施振榮再傳喜訊，幾天前他才剛在「台灣創投年會」上，獲頒「終身成就獎」的殊榮，而施先生辦公室3日則再公布，接獲英國國家長壽創新研究中心（NationalInnovation Centre Ageing, NICA）通知，由於施創辦人長期推廣王道、積極推動台灣產業轉型升級，提升台灣在國際上的永續競爭力，因此大會主辦方決議頒發施振榮「全球智壽大使證書」的殊榮。

事實上，施振榮作為宏碁的創辦人，也被市場視為台灣電子製造產業的先驅之一，不僅是宏碁集團的創辦人、同時也作為智榮基金會的「董事長」，而這次英國國家長壽創新研究中心，除了頒發「全球智壽大使證書」也將施振榮作為英國NICA的「第11 位智壽大使」，而施振榮也成為十一位分散於全球的大使中「首位」亞洲人。

而他長期推廣王道，積極推動台灣產業轉型升級，提升台灣在國際上的永續競爭力，並站在文化與科技的平台兩端，扮演文化科技整合的推動者，跨域創造價值，未來他將扮演智壽大使，協助催生台灣⾧壽科技產業在國際市場佔有一席之位。而此次頒獎典禮將找來包括「現任行政院副院長鄭麗君現身致詞。