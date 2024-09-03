經長：未來四年半導體產值新增2.6兆元 2026年AI產值拚破兆元

經濟部長郭智輝3日出席「2024台灣全球招商暨市場趨勢論壇」致詞表示，政府積極推動5大信賴產業，期許未來4年內達9兆元產值，其中半導體產值新增2.6兆元，AI目標產值在2026年破兆元。

郭智輝表示，台灣面積相當於歐洲的荷蘭、美國的馬里蘭州，但擁有全世界最完整的產業聚落，在半導體領域更加明顯，特別在晶圓代工及晶片封測領域高居全球第一，展現台灣在半導體供應鏈的關鍵地位。

在迎接AI創新應用的浪潮，郭智輝引述輝達執行長黃仁勳的話「AI時代來臨，而台灣就在中心」，包括輝達及超微等多家國際晶片大廠用行動選擇台灣，陸續在台設立研發中心，這是強強聯手的雙贏策略，助攻彼此在AI領域站穩世界的領先優勢。

郭智輝表示，政府積極推動5大信賴產業，期許未來4年內達9兆元產值，其中半導體產值新增2.6兆元，AI目標產值在2026年破兆元。同時，加強培育AI等數位和跨領域人才培育，達45萬人次，並推動AI軟體產業達世界排名前三名，將台灣打造成為AI科技島。