資騰科技引領先進製程革命 助力半導體良率提升
佳世達（2352）集團羅昇（8374）旗下資騰科技將於4日至6日參加「2024 SEMICON Taiwan國際半導體展」，偕同歐美日及在地合作夥伴展出，此次展會將聚焦於運用隨機性誤差量測工具在先進製程與EUV應用，以及VOC回收產品，可應用於AI伺服器散熱的雙相浸潤式冷凍液回收，助力客戶達成環境永續目標。
其中Fractilia FAME 300專為量產晶圓廠設計，能即時測量和監控先進節點微影圖案化誤差中的隨機效應（stochastic），其全新FAME OPC套件，能自動化測量多種隨機效應並縮短運算時間，提升微影圖案化中的OPC建模精準度，對High-NA EUV製程精度具關鍵影響。可用於所有SEM工具、High-NA EUV與OPC資料串流，幫助先進半導體提高良率、降低製程風險，實現高效穩定生產。
本次展出產品還包括來自德國的Intelligent Fluids的物理性去光阻技術、EcoDesign的Metal Free臭氧水產生設備、Prognosis普格諾斯科技的智能振動感測器、FlowVIEW邑流科技的濕製程微汙染監控解決方案、AI Particle Imager影像檢測儀，日本大廠Morikawa和德國新創公司CNM Technologies的合作，主要實績為面板廠、自動化設備廠與半導體客戶。
資騰科技作為提供尖端技術解決方案的專業銷售平台，已在市場建立了穩固的合作夥伴關係。透過與和淞科技、韶揚科技、友達數位、邑流科技、普格諾斯科技、其陽科技（3564）、帝畢仕等多家知名廠商的緊密合作，為客戶提供精確應對先進製程和 EUV 應用挑戰的解決方案，致力於幫助客戶提升製程良率、降低生產風險，並期待與更多合作夥伴攜手，共同推動半導體技術的持續創新與發展。
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