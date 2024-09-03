未來科技產業高峰會登場 聚焦 AI 議題

第九屆《WHATs NEXT》未來科技產業高峰會3日登場，美國馬里蘭大學特聘教授暨工業人工智慧中心主任李傑將AI發展方向概括為ABC：算法（Algorithm）、大數據（Big Data）和運算能力（Computing）；在工業AI領域，還需要特別關注領域知識（Domain）、執行力（Execution）和回饋（Feedback），以推動知識經濟效應，最終實現以人為本的價值創造。

有關人工智慧的廣泛應用，以及蘋果、Google、Meta等網路巨擘的高度競合，正是今日高峰會上，產官學研領袖們聚焦討論的重點議題。

台北市長蔣萬安強調，面對新興科技變化，台北市政府以創業家友善城市和人工智慧導向智慧城市兩大引擎，射出新創三箭，來達成投資金、匯人才、促成交的目標；除了新創三箭外，台北市政府也推出創業家任意通護照，與國外建立城市新創夥伴的緊密合作關係，並成立台北數位企業發展中心，藉此強化企業數位競爭力，讓台北市產業立足於世界的舞台。

宏碁（2353）集團創辦人暨智榮基金會董事長施振榮指出，整個科技的發展都在不斷翻新，而台灣在這個領域裡面扮演什麼樣的定位及角色是非常重要的，因為最尖端的科技都發生在美國，而市場都是在國外，可以說是兩頭在外，那台灣該如何在其中扮演一個有價值的角色，其定位需要我們去探討。

「我們正邁向一個原有文明觀念被顛覆的時代，而在這樣的背景之下，《WHATs NEXT》未來科技產業高峰會的使命就是引領我們站在趨勢的最前端，把握機遇、迎戰未來，創造屬於我們的未來。」新竹市代理市長邱臣遠進一步表示，在這個充滿變化與機遇的時代，不僅要擁抱科技，更要領先潮流。

新世代金融基金會董事長、前行政院長陳冲點出，人類身處於一個非實體經濟、虛擬資產的時代，到底需不需要一個本幣穩定幣的計價單位、儲值單位？主管機關必須好好思考，因為這不只是一個人的問題，而是整個國家未來的共同問題。