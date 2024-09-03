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數發部預算年增2成 詐騙通報查詢網編近6000萬元

中央社／ 台北3日電

數發部今天表示，明年一部兩署公務預算新台幣86.59億元，年增21.9%，打詐經費也有增加，其中，網路詐騙通報查詢網編列預算為5806萬3000元，精進通報機制，也運用AI技術，建立情資交換聯防。

數發部明年度預算出爐，數發部與旗下數產署、資安署的公務預算共86.59億元，年增21.9%，主要是近年所提計畫數較多所致。

數發部長黃彥男上任時就曾提到減少出國預算，並增加打詐經費等，部內盤點哪些計畫需要出國、哪些可以視訊參與，或調整單一計畫的出國人數等。

數發部本部明年出國計畫共20個，出國預算約2220萬元，較去年減少約29%。數發部向中央社表示，施政聚焦推動打詐工作、強化數位韌性與發展數位經濟3項主軸，資源集中落實施政目標，因此縮減出國預算，持續整合國際交流規劃，不致於影響現有國際合作等。

數發部說明，明年打詐主要是數產署的智慧防詐通報查詢與數位信任應用發展計畫，總經費為3.58億元，主要推動4大任務，包含建構數位信任環境與廣宣、強化商務防詐體系與協作、健全第三方支付服務產業發展環境與精進網路詐騙通報查詢網。

網路詐騙通報查詢網原規劃8月底上線，近期正在封測中，預計今年第4季上線。網路詐騙通報查詢網的目的是讓民眾可快速查詢跟通報網路上的可疑詐騙訊息，依內容分別通報個別主管機關進行處理，數產署也會協助其他機關通報財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC），停止解析詐騙網頁內容。

數發部說明，網路詐騙通報查詢網主要由數產署執行，未來透過計畫委辦方式委託民間維運，配合既有編制人力進行相關督導。推動網路詐騙打詐通報查詢網，數產署明年度編列預算約5806萬3000元。

在精進通報查詢網上，數發部指出，會擴大可疑網路詐騙廣告案源蒐整通路，強化詐騙識別技術與通報審核處理機制，也會透過AI技術、快速審查下架作業及建立情資交換聯防，提升民眾對詐騙廣告的辨識力。

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