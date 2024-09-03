快訊

2026決戰賴清德本命區！TVBS民調曝藍綠台南市長人選：僅「她」勝謝龍介

北檢外挺柯和四叉貓爆衝突 「小草」疑遭網路霸凌墜樓亡…四叉貓回應了

東京威力科技將在2024 SEMICON Taiwan秀先進封裝設備實力

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
TEL將在國際半導體展，從設備商的角度為參訪者解析AI時代的半導體製造。圖／TEL提供
TEL將在國際半導體展，從設備商的角度為參訪者解析AI時代的半導體製造。圖／TEL提供

2024 SEMICON Taiwan國際半導體展明（4）日在南港展覽館開展，亞洲最大半導體廠東京威力科創（TEL）也將展出後段先進封裝最具關鍵的先進雷射分離製程設備，並以設備商角度，為參觀者解析AI時代的半導體製造技術演進 。

根據市調機構預測，半導體市場規模將於2030年突破1兆美元，其中大約70%的產值成長則將由AI相關裝置所貢獻。位居亞洲最大的半導體製造設備商的TEL，也看好此趨勢，決定投入1.5兆日圓經費，加大五年內研發投資力道，同時由永續角度出發，推出高效能、低功耗的四大半導體製造技術，協助客戶超前部署，邁向永續。

TEL表示，今年參加2024 SEMICON Taiwan國際半導體展，將展示目前產業熱度最夯的後段封裝的「先進雷射分離製程 (Extreme Laser Lift-Off, XLO) 」設備，這套設備利用精準雷射，在晶圓接合工序中薄化晶圓，建構3D多層堆疊製程應用，此製程也可相對最佳化傳統晶圓薄化製程時的隱裂缺陷，省去相對應的修復步驟，相較於傳統濕式研磨，可節省90%純淨水，且分離的晶圓可以回收再利用，大大降低客戶成本。

此外也展出TEL獨門柲技極低溫蝕刻技術和雷射晶邊修整系統，這些設備應用在前段EUV曝光及乾蝕刻程序後，利用獨特氣體團簇束技術，提供前所未有的精準、低損傷處理，為客戶進一步實現提高產量、降低EUV曝光成本的目標。

TEL指出，AI應用和半導體製造設備的發展相輔相成，機台製造出先進晶片，先進晶片則促成機台生命週期的數位轉型。TEL提出以數位孿生進行測試、製程模擬，並以機器人完成裝配，量產後機台自動蒐集參數並進行診斷，利用演算法完成優化。數位轉型後的半導體製造設備生產，將可大幅提高裝配成功機率、縮短裝機時間、確保工安並降低運營成本，是半導體產業不可藐視的趨勢。

TEL集團總經理洛彼得和Fellow關口章久特別受邀來台，以「AI時代的半導體製造願景」為題，於SEMICON Taiwan 9/6(五)的IC Forum進行專題演講，歡迎各界蒞臨聆聽。

TEL台灣子公司東京威力科創總裁張天豪表示，台灣半導體產業發展至今，不論是技術、人才與供應鏈，都已在世界扮演著關鍵的角色，進而推動未來人工智慧產業的創新。TEL與客戶及產業夥伴在台緊密合作、布局全球，一起持續推動半導體產業蓬勃發展。為此，東京威力科創除了台灣技術中心、台灣訓練中心之外，全新的台南營運中心也已預定於12月3日開幕，盼藉此強化台灣半導體供應鏈，一同實現永續未來。

半導體 晶圓

延伸閱讀

英特爾擬在日本設立研發中心 配備EUV曝光機一台逾400億日圓

兼顧Digital x Green TEL翻轉 AI世代半導體製造

半導體展明登場 預先報名參觀人數年增逾五成

日本管控半導體 大陸反制

相關新聞

台積電：AI驅動全球半導體營收 2030年挑戰1兆美元

台積電研究發展副總經理曹敏今天表示，在人工智慧（AI）的驅動下，2030年全球半導體業營收可望達1兆美元規模，高效能運算...

台積電、日月光號召逾30家業者合組矽光子 打造下世代關鍵技術

SEMI國際半導體產業協會今(3)日於 SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展矽光子國際論壇宣布，在經濟部...

英特爾整頓事業…擬賣Altera股權 台積訂單有望回流

英特爾為整頓業務、精簡支出，傳有意出售旗下現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）大廠阿爾特拉（Altera）股權，超微（AM...

imec執行長范登霍夫力諫歐盟找台積合作建廠 發揮強強聯手

比利時微電子中心（imec）執行長范登霍夫（Luc Van Den Hove）今日來台受訪時道出歐盟力邀台積電前去歐洲設...

有來頭！華碩AI伺服器印度客戶Yotta是輝達盟友 明年採購AI晶片翻倍

華碩今年取得印度資料中心營運商Yotta Data Services大單，外媒指出Yotta Data Services...

貿聯兩年一買外商公司 為何不想只當特斯拉供應商？

為強化半導體設備業務，提高客製化產品業務的產能和技術，線束大廠貿聯-KY（3665）在8月26日董事會通過擬以5,150萬歐元（約新台幣18.47億元）全資收購位在東歐斯洛伐克的Easys s.r.o.公司，預計9月中旬簽署最終購買協議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。