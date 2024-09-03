集邦：雲端客戶提高H200需求 第3季後成輝達主力產品
市調機構集邦科技今天表示，據供應鏈調查結果顯示，近期雲端服務供應商（CSP）和原廠委託製造（OEM）客戶提高對輝達（NVIDIA）H200拉貨需求，預期第3季後H200將成為輝達主力產品。
集邦科技估計，2024年輝達近90%的繪圖處理器（GPU）產品是Hopper平台，包括H100、H200及針對中國客戶的特規版H20。
集邦科技表示，自今年第3季後，輝達對H100產品將採取不降價策略，待客戶舊案完成出貨後自然淘汰，改以H200為供貨主力。
集邦科技指出，輝達在中國市場部分，因雲端客戶建置大型語言模型（LLM）、搜尋引擎或聊天機器人，對搭載H20的AI伺服器需求自第2季起顯著提升。
至於輝達的Blackwell新平台，集邦科技表示，新平台因供應鏈尚須整備延遲出貨，在搭載H200的AI伺服器需求提升填補下，下半年輝達資料中心業務受影響不大。
集邦科技預期，輝達Blackwell平台將於2025年放量，裸晶尺寸是Hopper平台的2倍，明年可望成為市場主流，並帶動CoWoS先進封裝需求成長。至2025年底，台積電CoWoS的月產能將逼近7至8萬片，其中，輝達將占超過一半以上產能。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 【抽獎】4次中獎機會！粉紅AI主播徵名 看影片取名拚萬元大獎
📢 獨／快來辦！期間限定5G不限速吃到飽699元 免用4G資費規則一次看
📢 蘋果今年推2款iPad！平價版iPad 11有祕密武器 這款拚最小AI平板電腦
📢 萬事問Google老了！年輕人改用這款APP 大讚「火速解決問題又有流量」
📢 LINE免費貼圖6款來了！16隻寶可夢作伴到2025過年 還有蠟筆小新和柴犬必載
📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言