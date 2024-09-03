集邦：雲端客戶提高H200需求 第3季後成輝達主力產品

市調機構集邦科技今天表示，據供應鏈調查結果顯示，近期雲端服務供應商（CSP）和原廠委託製造（OEM）客戶提高對輝達（NVIDIA）H200拉貨需求，預期第3季後H200將成為輝達主力產品。

集邦科技估計，2024年輝達近90%的繪圖處理器（GPU）產品是Hopper平台，包括H100、H200及針對中國客戶的特規版H20。

集邦科技表示，自今年第3季後，輝達對H100產品將採取不降價策略，待客戶舊案完成出貨後自然淘汰，改以H200為供貨主力。

集邦科技指出，輝達在中國市場部分，因雲端客戶建置大型語言模型（LLM）、搜尋引擎或聊天機器人，對搭載H20的AI伺服器需求自第2季起顯著提升。

至於輝達的Blackwell新平台，集邦科技表示，新平台因供應鏈尚須整備延遲出貨，在搭載H200的AI伺服器需求提升填補下，下半年輝達資料中心業務受影響不大。

集邦科技預期，輝達Blackwell平台將於2025年放量，裸晶尺寸是Hopper平台的2倍，明年可望成為市場主流，並帶動CoWoS先進封裝需求成長。至2025年底，台積電CoWoS的月產能將逼近7至8萬片，其中，輝達將占超過一半以上產能。